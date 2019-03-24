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Başkan Adayı Yıldız: "Beyoğlu’nda otopark sorunu bizim yönetimimizde tarihe karışacak"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, ilçedekiotopark sorununu çözeceğini söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 13:58
Başkan Adayı Yıldız: "Beyoğlu’nda otopark sorunu bizim yönetimimizde tarihe karışacak"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, ilçedekiotopark sorununu çözeceğini söyledi.


Beyoğlu’nun en büyük sorunlardan olan otopark sorunu, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın projeleri arasında öncelikli sırada yer alıyor. Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, otopark sorununu çözeceklerini açıkladı. Yıldız, "İstanbul’un kalbi olan Beyoğlu her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Hem bölge sakinleri, hem esnaflar hem de ziyaretçiler olunca otopark sıkıntısı doğuyor. 32 noktada 8 bin 621 araçlık otopark hazırlığımız var. Böylece mahallelerimiz ciddi manada otopark sorunundan kurtulmuş olacak. İnşallah Beyoğlu’nu, otopark sorununu önümüzdeki 5 yılda yaşamı etkileyen bir sorun olmaktan çıkaracağımız bir ilçe haline getireceğiz. İnşallah otopark sorunu bizim yönetimimizde tarihe karışacak" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:58
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