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Başkan adayı Vural’dan Adalar’a vakıf üniversitesi müjdesi

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, ev sohbetleri kapsamında Kınalıada sakinleriyle bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:13
Başkan adayı Vural’dan Adalar’a vakıf üniversitesi müjdesi

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, ev sohbetleri kapsamında Kınalıada sakinleriyle bir araya geldi. Kınalıada’da yapacağı projelerinden bahseden Vural, "Kınalıada’da bir futbol kampımız olacak. Adalar’a vakıf üniversitesi kurmak istiyorum. Turizm sektörünün canlandırılması şart. Futbol kampıyla da amatör spor kulüplerinin buraya gelmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

 

Kınalıada halkı için çok verimli projeleri olduğunu açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, kötü giden koşulları düzelteceğini belirtti. Vural, "Kınalıada’daki mahalle teşkilatımla istişarelerimiz sonucu ortaya çıkarttığımız, halkın talebine istinaden verdiğimiz bir futbol kampı projemiz var. Sosyal tesis projemiz var. Futbol kampını yaparken sahil güzelleştirme projemizi de yapacağız. Patipark projemizi dört Ada’ya yaptığımız gibi Kınalıada’da da yapacağız. Çok güzel bir gençlik kampı projemiz de var. Kınalıada’nın görünümü olduğu gibi yenilenecek. Ulaşım ile alakalı fayton olmadığı için de akülü araçlarla ilgili bir projemiz var. Sanat eğitim merkezi projemiz Kınalıada’da da olacak. Müzik stüdyosu, seramik, resim atölyeleri gibi etkinlikleri olacak. Benim şu an da açıklamadığım bir projem daha var. Adalar’a bir vakıf üniversitesi kurmak istiyorum. Her adada birer kampüs olacak. Öğrenci kitlesinin Ada’ya gelip gitmesi çok iyi olur. Genç kitlenin Adalar’a hareketlilik ve farklılık getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Orman alanlarının içinde çok fazla çöp var, temizlenmesi gerekiyor”

 

Kınalıada’nın en büyük sorunlarından birinin temizlik olduğunu söyleyen Vural, geçmişte çözülmemiş, biriken sorunların olduğunu kaydetti. Vural, “Buradaki elektrik direklerinin 30 yılı vardır. Hem teknik hem de görsel açıdan çok kötü durumdalar. Kınalıada’da yapılacak çok iş var. Orman alanlarının içinde çok fazla çöp var, temizlenmesi gerekiyor. Kınalıada’ya bir düzen gerekiyor. Her yer pislik içinde. Buranın çiçek yuvası olması gerekiyor. Biz de bunun için çalışmalar yapacağız” dedi.



“Turizm sektörünün canlandırılması şart”

 

Projelerinin esnafın yükünü azaltacak yönde olduğunu açıklayan Vural, "Kınalıada’daki birçok insan inşaat sektöründe çalışıyor. Bir kısmı da bahçıvanlık yapıyor. Esnaf iş yapmıyor, kışın 2-3 dükkan açık oluyor. Sezonun 12 aya, en kötüsü 9 aya çıkarılması gerekiyor. Turizm sektörünün canlandırılması şart. Futbol kampıyla da amatör spor kulüplerinin buraya gelmesini sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:13
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