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Başkan adayı Vural: "CHP Adalar’daki çöp toplama sorununu bile çözemedi”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:30
Başkan adayı Vural: "CHP Adalar’daki çöp toplama sorununu bile çözemedi”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Köylerin aldığı hizmeti Adalar almıyor. Adalar halkı için çok güzel projelerimiz var, CHP Adalar’daki çöp toplama sorununu bile çözemedi” değerlendirmesinde bulundu.


Adalar’ın en büyük sorunlarından birinin de temizlik olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Hepimizin sıkıntısı aynı, hizmet alamıyoruz, yollar pislik içinde. Köylerin aldığı hizmeti Adalar alamıyor. Belediyecilikten nasibini alabilmiş bir ilçe değil. Biz kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız. Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tutamamazlık yapmadık. Bir söz vermişsek yaparız. Ben Özlem Öztekin Vural olarak samimiyetle söylüyorum ki, verdiği sözün arkasında durmaya çalışan bir kardeşinizim” açıklamasını yaptı.


Heybeliada’daki projesinin halka katkı sağlayacağını açıklayan Vural, "Benden önceki İlçe Başkanımız İsmail Hakkı Durmuş, kendi döneminde birtakım eksiklikleri belirlemiş. Heybeliada’nın öngörünüm projesini çıkarmış. Bu İBB bünyesindeki bir proje. Başkan adayı olduktan sonra proje önüme getirildi. Gerçekten öngörünüm projemiz çok güzel. Esnafın rahatlayacağı, görselliği çok hoş bir proje. Halkın bütün problemlerini ortadan kaldıracak. Öngörünüm projelerini çok kısa sürede gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



"Sosyal tesis hem kadınlara hem de erkeklere fayda sağlayacak"


Her Ada’ya sosyal tesis düşündüğünü söyleyen Vural, sebebini şöyle açıkladı:


"Belediyenin bugünkü kaynağı sadece emlak ve çöp vergisi. Belediyenin bunların haricinde bir geliri yok. Biz belediyeye kaynaklar üretip daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu sosyal tesisler belediyeler tarafından işletilerek konumlandırılırsa bölgelerde çok da güzel iş yapacağına inanıyorum. Bu sosyal tesis içerisinde kadınlarımızın gündüz, erkeklerin ise akşam faydalanabileceği bir fitness salonu düşünüyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:30
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