Başkan adayı Vural: "Birlik ve beraberlik içinde kazanacağız”

Adalar’da doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki hizmet yetersizliğinin insanları bıktırdığını söyledi. AK Parti seçmeninden birlik ve beraberlik sergilemesini beklediğini ifade eden Vural, CHP seçmenine de "Biz Adalar’ın siyasi geçmişini bilen insanlarız. Adalar’ı en iyi kim yönetir diye düşünülmeli. Particilik ayrımı yapılmamalı, Birlik ve beraberlik içinde kazanacağız" mesajını verdi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, geçmişteki Adalar’ı çok özlediğini açıkladı. Adalar’ın eski zamanlarına dönmesini umut eden Vural, "Biz çocukken arkadaşlarımızla, ailemizle her gün pikniğe giderdik. Eskiden açık hava sineması vardı, haftada 3-4 kez mutlaka giderdik. Çocukken çok güzel zamanlar geçirdik. Şimdi maalesef böyle keyifle geçirilen zamanlar yok. Eskiden Adalar’da kültür ve medeniyet mozaiği vardı. Rum, Musevi ve Ermeni komşularımız vardı. Hepimiz iç içe yaşardık. Kimse kimseyi yadırgamazdı. Sonra yavaş yavaş insanlar Adalar’ı terk etmeye başladı. Hizmetsizlik insanları bıktırdı" dedi.

“Kardeşlik bereketiyle yolumuza devam edeceğiz”

AK Parti seçmeninin birlik ve beraberlik içine olmasını istediğini belirten Vural, "Seçmenimiz kazanacağımıza inansın. Kenetlenerek tek yürek, el ele bu süreçten zaferle çıkacağız. Bunu yapamazsak bu işin bereketi kalmaz. Bereketi kalmadığı için de sonuç başka türlü olur. İlk önce birbirimize inanıp, güveneceğiz. Seçmenimden beklediğim bu birlik ve beraberliği sergilemesidir. Birlik ve beraberlik içinde kazanacağız, Kardeşlik duygusuyla yola devam etmeliyiz. Bu, vatana hizmettir. Böyle güzel ilerlersek sonucu da güzel olacaktır" açıklamasını yaptı.

“En iyi kim yönetir?diye düşünülmeli”

CHP seçmeninin artık kendisini düşünmesi gerektiğine dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Biz Adalar’ın siyasi geçmişini bilen insanlarız. Kimin nerede, nasıl siyaset yaptığını da bilen insanlarız. Farklı bir algı oluşturulmaya çalışıyor. CHP seçmeninin kafasını kaldırıp etrafına bir bakması lazım. Kendisine ‘Ben nerede yaşıyorum, hangi şartlar altında yaşıyorum, ben böyle yönetilmeyi hak ediyor muyum?’ diye sorması gerekiyor. Hak ettiğine inanıyorsa sandıkta iradesini ona göre kullanır. Ama hak etmediğine inanıyorsa buna son vermeli. ‘En iyi kim yönetir?’ diye düşünülmeli, ona göre oy verilmelidir. Burada parti ayrımı yapılmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Projelerle geliyor

Farklı enerji kaynaklarından faydalanmak ve geri dönüşümü gerçekleştirmek için çok verimli projeleri olduğunu açıklayan Vural, "Büyükada’daki Güzeller Çıkmazı’nda eski bir Türk mektebimiz var. Orası yıllardır tamamlanmamış bir mekan. Taş mektep binası çok eski bir bina. Oraya bir sosyal tesis ve misafirhane düşünüyoruz. Adalar’da değerlendirilebilecek her yer için güzel projelerim var" dedi.