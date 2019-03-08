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Başkan adayı Uysal: "Sanayi sitelerine sahip çıkarak istihdamı artıracağız"

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında teşkilat mensuplarıyla birlikte Beykent Sanayi Sitesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

08 Mart 2019 Cuma 09:34
Başkan adayı Uysal: "Sanayi sitelerine sahip çıkarak istihdamı artıracağız"

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında teşkilat mensuplarıyla birlikte Beykent Sanayi Sitesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İş yerlerini tek tek gezerek talepleri dinleyen Uysal, 31 Mart seçimlerinde esnaflardan destek istedi. Uysal, esnaflara ilçe genelinde yapılması planlanan projeleri hakkında bilgi verirken 31 Martta seçilmesi halinde esnaflara hizmet sözü verdi.


İstanbul Büyükşehir Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları dolayısıyla Beykent Sanayi Sitesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Uysal, ciddi alt yapı eksikliği ve ilgisizlikten yakınan esnafın olduğunu söyleyerek sanayi sitelerine sahip çıkacaklarını belirtti. Uysal, ”Burada belediyenin hizmet eksikliği çok bariz bir şekilde görülüyor. Yolların halini gördünüz beraber dolaştık. Havanın yağmurlu olduğu dönemlerde buranın çok daha kötü durumda olduğunu esnafımız söylüyor. Haklı olarak buradaki esnaflarımız diyor ki Başkanım bu problemlerimiz nasıl çözülecek. Biz de diyoruz ki 31 Mart’ta yetki sizde, her kime yetki verirseniz o çözecek. Daha önce yetki verilen insanlar çözmediyse bunun hesabını seçimlerde sorun diyoruz. Biz burada belediye olarak alt yapı eksiklerini ne kadar çabuk çözersek buraya o kadar çok müşteri gelir ve buradaki esnaf ne kadar fazla kazanırsa o kadar çok eleman istihdam eder. Nihayetinde buradaki esnafımızın işinin iyi olması hepimiz memnun eder ve istihdamı arttırır. Bölgeye zenginlik katar. Bizlerin sanayi sitesinden bize ne deme şansımız yok. Belediye olarak bunları ayrı ayrı düşünmek zorundayız. Anadolu’da çok sayıda belediye şuraya sanayi kuralım diye emek çeker. Bizler de kurulmuş yerlere sahip çıkıp eksikliklerini giderirsek esnafımızın işini düzgün yapmasına neden olur. Vatandaşımız yetki verirse buradaki problemleri çözmeye talibiz, sanayi sitelerine sahip çıkarak istihdamı artıracağız” diye konuştu.



“Polisler yerel seçimlerde görevli oldukları yerde oy kullanmaları mevzuata aykırı”


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Akgün’ün, “5 bin polisi Büyükçekmece’de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar” iddiasına, cevap veren Uysal, "Ya başkan seçim mevzuatını bilmiyor ya da telaşa kapılmış” diye cevap verdi.


Bugüne kadar sadece projeleri vatandaşlara anlatıp temiz bir seçim çalışması izlediklerini belirten Uysal, "Vatandaşı, esnafı, sokakları dolaşıyoruz burada oturan vatandaşlarımız diyor ki bugüne kadar belediye hizmetlerinde çok ciddi eksiklikler var. Bizler de projelerimizi ortaya koyuyoruz. Yetki verin hizmetlerimizi yapalım diyoruz. Biz projelerle, hizmetlerle yarışmayı tercih ederken bazı kişiler, ’Buraya 5 bin polis gelecek ve bu 5 bin polis buranın seçim sonucunu değiştirecek’ gibi asılsız söylentiler çıkartıyor. Başka bir iddia ’Eğer Mevlüt Uysal kazanırsa buradaki iş yerlerini kapatacak yaşam tarzına müdahale edecek’ gibi söylentiler çıkararak seçimin neticesini değiştirmeye çalışıyorlar. Bir kere 5 bin polis meselesi polislerin görevlendirildiği yerlerde oy kullanabilmeleri belediye seçimlerinde mümkün değil. Belediye seçiminde her nerede kayıtlı ise orada oy kullanabiliyorlar. Başkan, herhalde seçim mevzuatını bilmiyor ya da çok telaşlanmış olmalı ki bu tür şeylere yöneliyor. Vatandaşımızın da bu iddialara itibar ettiğini sanmıyorum. İstanbul’un tamamında 10 bin polis görevlendiriliyor zaten 5 bin polisin Büyükçekmece’de görevlendirilme ihtimali yok. Büyükçekmece’de toplam 500 görevli var ve o görevlilerin de oy kullanabilecekleri yerler belli zaten. Şu anda biz de onların yanlışıyla değerlendirmek yerine biz projelerimizi anlatıyoruz vatandaşlarımıza. Vatandaşlarımızda bunu değerlendirip 31 Mart Yerel Seçimleri’nde nihayet bir karar verecek. Görev verildiği takdir de bizde işimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:34
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