Başkan adayı Uysal: "Hak mücadelesinde kadınların hep yanındayız”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile eşi Hatice Uysal, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ münasebetiyle İBB’nin sosyal yardım sağladığı kadınlarla bir araya geldi. Uysal, "Hak mücadelesinde kadınların hep yanındayız, İnşallah görev bize verildiğinde Büyükçekmece’nin çeşitli noktalarına İSMEK şubelerini açacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile eşi Hatice Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İBB Avcılar Sosyal Tesisleri’nde İBB’nin sosyal yardım sağladığı kadınlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy ile çok sayıda kadın ve çocukları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’de kadın hakları konusunda gelişme yaşandığını vurgulayan Uysal, "Cumhurbaşkanımızın olduğu ortamda erkekler, kadınlara çok fazla torpil yapıldığından şikayetçidir. Eğer Cumhurbaşkanımız bir yerde var ise o ortamda kadınlar her zaman haklıdır. Böyle bir liderimiz var. Kadın haklarını savunma noktasında böyle bir öncümüz var. Dünyada kadın hakları dendiğinde ülkemizin en önde olması için çalışıyoruz. Önümüzde seçimler var. Liderimizin güçlü olması için partimizin güçlü olması gerekiyor ve parti içindeki kadınlarında güçlü olması gerekiyor. Dünya Kadınlar gününde hak mücadelesi evet ama bu hak mücadelesinde her zaman kadınların yanında olan AK Parti’ye destek bekliyoruz. Gerçekten İBB olarak, kadınlara ve ailelere yönelik büyükşehirimizin yapmış olduğu çalışmalar Türkiye’de hiçbir belediyede yoktur desek doğrudur. Kapımıza gelen, ben mağdurum diyen hiçbir anneye ve kadını geri çevirmiyoruz. Her derdini çözebiliyor muyuz? Belki çözemiyoruz. Ancak her derdini çözmek için gayret ediyor muyuz? Evet, gayret ediyoruz. Bir anne çocuklarının sıkıntıları ve dertleri ile gelmişse bu sorunu nasıl çözeriz diye var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Uysal, “Kadın hakları mücadelesi yaklaşık 100 yıl önce tabiri caizse adeta bir köle gibi çalıştırılmaya mahkum edilen bir dönemde, kadınların buna başkaldırmasıyla başladı. O günden bu güne ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlandı. O hak mücadelesi devam etti. Halada devam edecek çünkü kadınlarımız hala haklarını tam anlamıyla almış değil. İnşallah diyoruz ki bu mücadelede hep beraber olacağız. Eğer hakları gasp edilenler erkekler olsaydı herhalde yaşayamazlardı. Ama kadınlar her şeye rağmen güçlüdür. Çocuklarının iyi yetişmesi ve sağlığı için mücadele eden çok anne tanıyoruz. Bu mücadeleyi ancak ve ancak bir kadın yapabilir. Tüm bunlara rağmen mücadele azminiz kaybolmamalı. İnşallah diyoruz ki ülke olarak millet olarak kadın hakları konusunda birçok konuda olduğu gibi iyi adımlar hızlı adımlar atarak dünyaya örnek oluruz" şeklinde konuştu.

"Büyükçekmece’nin çeşitli noktalarına İSMEK şubelerini açacağız”

Başkan Uysal ve Eşi Hatice Uysal daha sonra da Büyükçekmece’ye geçerek İSMEK’teki kadın eğitmenler ve kursiyerler ile bir araya geldi. Kadın kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Uysal, “Büyükçekmece’de gittiğim her yerde benden İSMEK’in her mahalleye açılmasını istiyorlar. İnşallah görev bize verildiğinde Büyükçekmece’nin çeşitli noktalarına İSMEK şubelerini açacağız” diye konuştu.

“Her tarafta anne, çünkü bütün hayatımızı sizlere borçluyuz”

Programda bir konuşma yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade ederek, "Yaşadığım havasını soluduğum suyunu içtiğim nadide ilçem Rumeli ve Anadolu mozaiğinin en naif örneği olan Avcılarımıza başkan değil baş hizmetkar olmak için yola çıktık. Çünkü bu sevda, sizi şimdi olduğu gibi ya kapı kapı dolaştırır veya Afrikalara ulaştırır veya tüm dünyayı dolaştırır. Afrika’dan bahsettim orada da binlerce çocuğu ameliyat ettim on binlerce kişi tedavi ettim. Yüz binlerce insanı suya elektriğe kavuşturduk. Hiç unutmadığım bir hatıra ile başlamak istiyorum. Bir gün bir hanımefendiyi ameliyat ettik Uganda’da. Anesteziden uyandı. Dilimiz farklı tabii ki. Ameliyattan uyanırken ‘mamma, mamma’ diye ağlayarak uyandı. Baktım ki orada da anne tüm dünyada anne. Her tarafta anne, çünkü bütün hayatımızı bütün güzelliğimizi sizlere borçluyuz. Kadın sevgidir, kadın itaattir, kadın güzelliktir ve kadın sadakattir. Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum" dedi.