0553 313 94 23

Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar Firüzköy, CHP belediyeciliğinden çok dertli"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, “Söz Sizde” programlarına devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 15:33
Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar Firüzköy, CHP belediyeciliğinden çok dertli"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, “Söz Sizde” programlarına devam ediyor. Firuzköy’de mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, her soruna özel proje geliştirdiklerini, vatandaşın var olan belediyeden çok şikayetçi olduğunu belirtti.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy “Söz Sizde” programı kapsamında Firüzköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Her mahalleyi tek tek gezip sizi dinliyoruz. Dinlemediğimiz vatandaşımız kalmasın. Artık sizi dinleyen, sorunları çözmek isteyen birini karşınızda göreceksiniz. Kapımız herkese açık" dedi.



"Biz gönülleri imar edeceğiz, ne yıkım yapacağız ne de insanları mağdur edeceğiz"


Sorunları dinleyip notlar alan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Ulusoy, şunları söyledi:


"CHP hizmet yapmaz, ama algıyı çok iyi beceriyorlar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz gönülleri imar edeceğiz, ne yıkım yapacağız ne de insanları mağdur edeceğiz. Ben sözümün arkasındayım, birlikte çözüme ulaştıracağız. Benim felsefem budur. Benim imar konusuna istinaden tek söylenecek kelamım var. Avcılar’da imardan yana sorunu olmayan vatandaş var mı? Her yerde bu sorunu dinliyorum. Bizim yönetimimizde bu sorun yaşanmayacak.”



İbrahim Ulusoy hakkında:


1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017’den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıtadan dilenci operasyonu
    1. Zabıtadan dilenci operasyonu
    2. İki dev anlaştı! Türkiye'yi üs..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    4. İlkokul öğrencilerinden anlamlı bağış
    5. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında..
    6. Reyhanlı katliamının sanığı tutuklandı!
    7. Diyarbakır merkezli 6 ilde..
    8. Afyonkarahisar Ticaret Borsası
    9. Bakan Selçuk: "C sınıfı iş güvenliği..
    10. Vali Memiş’in çabaları ilk meyvesini..
    11. Sağlam ve ölü dokular SPY cihazıyla..
    12. Başkan adayı Sözen, seçim..
    13. Kadın sürücü çarptığı aracın..
    14. Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki..
    15. Adana Valiliğinden "dolandırıcı"..
    16. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına..
    17. Diyanetten "aile" temalı kısa film ve..
    18. AK Parti'nin Muğla mitingi
    19. VakıfBank'a Global Brands Magazine'den..
    20. AK Parti'nin Muğla mitingi
    21. İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı..
    22. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin..
    23. Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir..
    24. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    25. Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi..
    26. Trakya'ya "kuvvetli kar yağışı" uyarısı
    27. UEFA'dan AEK'ya ertelemeli men cezası
    28. Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı..
    29. "81 ilde doğal gaz kullanıma hazır..
    30. HRÜ tarım fuarında yerini aldı
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...