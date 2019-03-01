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Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin güveni ile yola çıktık”

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kepezlilerden aldıkları güven ile yola çıktıklarını belirterek, 1 Nisan’dan itibaren yepyeni bir dönemi hayata geçireceklerini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 13:44
Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin güveni ile yola çıktık”

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kepezlilerden aldıkları güven ile yola çıktıklarını belirterek, 1 Nisan’dan itibaren yepyeni bir dönemi hayata geçireceklerini söyledi.


Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile beraber Dokuma bölgesine hitap edecek olan Ulus Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışına katıldı.


Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de, yüksek ufukla ve üstün gayret ile ürettikleri projeleri hayata geçirmek için heyecan duyduklarını söyledi. Tütüncü, Kepezlilerden aldıkları güven ile 1 Nisan’dan itibaren yepyeni bir dönemi hayata geçireceklerini söyledi. Birinci dönemlerine başlarken ‘41 Proje ile 41 Kere Maşallah’ sloganlarını hatırlatan Tütüncü, “Biz bu projeleri ortaya koyarken, ‘Bize bu kadarı fazla değil mi?’ dediler. Fazlası var, gerisini söylemiyoruz dedik ve ilk dönemimizde 60’dan fazla projeyi hayata geçirdik. İkinci dönem çıtayı yükseltmek gerek diyerek, 70 proje dedik, 103 projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bazılarının yapımı devam ediyor, inşallah yılsonu itibariyle tamamlanacak” diye konuştu.



“Kepez’e 750 milyonun üzerinde yatırım”


İkinci dönemlerinde büyük projeleri hayata geçirebilecek potansiyele sahip olduklarını gördüklerini belirten Tütüncü, “Belediyeyi devraldığımızda 1,8 milyon lirası personeline olmak üzere toplam 28 milyon lira borç vardı. Göreve gelişimizin 14’üncü ayında kimseye borcu olmayan, sadece milletine hizmet etme borcu olan bir belediyeyi Kepez’in imkanlarıyla meydana getirdik. Bugüne kadar 750 milyonun üzerinde yatırım yapmayı başardık. Yeni dönemimizde ‘123 Proje ile Hedef 2023’ diyoruz.” dedi. Konuşmasının ardından Rasim Kaplan Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Tütüncü, hal hatır sordu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:44
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