Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci Banliyö hattı yeniden hayata geçirilecek"

Seçim çalışmaları kapsamında Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman vatandaşların talepleri doğrultusunda açıklamalar yapan Turan, Yedikule-Sirkeci Banliyö hattının yeniden hayata geçireceklerini dile getirerek, "Bir tramvay hattı gibi, daha modern, çocukların dahi tramvay hattının diğer tarafına geçip yürüyebilecekleri, oynayabilecekleri yeşillikli bir hat haline getirmek istiyoruz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Cankurtaran Mahallesi’nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Turan, vatandaşların talepleri doğrultusunda bir takım açıklamalarda bulundu. Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracaklarını belirten Turan, Romanları, Fatih’i varlıklarıyla şenlendiren insanlar olarak nitelendirdi. Öte yandan Ahırkapı Caddesi’nde bulunan Şadırvan Çıkmazı’nı meydan olarak kullanan Roman vatandaşlara Turan, meydanlarının seçimden hemen sonra yenileneceği sözünü verdi. Romanlar vatandaşların yaşadığı bölgede elektrik kesintileriyle alakalı sorunlar yaşanması üzerine Turan, yakın zamanda BEDAŞ yetkilileriyle görüşeceğini dile getirdi.

Son olarak Turan açıklamasında Yedikule-Sirkeci Banliyö hattını yeniden hayata geçireceklerini belirterek, "Bir tramvay hattı gibi, daha modern, çocukların dahi tramvay hattının diğer tarafına geçip yürüyebilecekleri, oynayabilecekleri yeşillikli bir hat haline getirmek istiyoruz. Burayı biz eğer nostaljik tramvay gibi bir hatta çevirirsek, tren hattının etrafında yavrularımızın veya hanımefendilerimizin güvenli bir şekilde yürüyebilecekleri yeşil bant çalışması var. İnşallah bunu çıkartıp, Cankurtaran İstasyonu da dahil olmak üzere ve hatta olmayan bazı yerlere istasyon koymak kaydıyla çok keyifli seyahat edilecek” ifadelerini kullandı.

“Buradaki yaşamınızı, evlerinizdeki yaşamınızı kolaylaştıracak katkılarda bulunacağız”

Fatih’te yaşayan Roman vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba göstereceklerini kaydeden Turan, "Fatihimiz’de yaşayan Roman kardeşlerimiz burayı varlıklarıyla şenlendiren insanlar. Bunu bütün yüreğimle inanarak söylüyorum. Ben sizin evleriniz ufak, imkanlarınız kısıtlı ama yürekleriniz çok geniş onu biliyorum. Çok ufak mekanlara, çok büyük yürekler, işler sığdırıyorsunuz. Biz de sizin bu mütevazi yaşamınıza yeni dönemde göreceksiniz, inşallah önemli katkılar sunacağız. Buradaki yaşamınızı, evlerinizdeki yaşamınızı kolaylaştıracak katkılarda bulunacağız” dedi.

“Burayı inşallah İstanbul’a örnek, çok güzel bir meydan haline çevireceğiz”

Cankurtaran Mahallesi’nde yaşayan Romanların meydan olarak kullandığı Şadırvan Çıkmazı’nı yenileyeceklerinin de sözünü veren Turan, “Bu içinde bulunduğumuz meydan gerçekten eskimiş. Bunu seçim öncesinde de söylüyorum. Bu meydanın yenilenmesi konusunda size söz veriyorum, hemen seçim sonrası ilk yapacağımız iş bu meydanın komple yenilenmesidir. Burayı inşallah İstanbul’a örnek, çok güzel bir meydan haline çevireceğiz. Bunun sözünü ben size vermiş oldum. Fatih’in belirli bölgelerinde elektrik kesintileriyle alakalı bir sorun yaşanıyor. Burasının da öyle olduğuna dair sorunlar geldi bana. Biz diğer konularla ilgilendik, bunu seçime kadar beklemeyeceğiz. BEDAŞ yetkilileriyle ilgili konuyu bu hafta içinde görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Sirkeci’den Yedikule’ye dün olduğundan daha fazla istasyon olmasını istiyoruz"

Fatih Belediye Başkan adayı Turan son olarak Sirkeci-Yedikule Banliyö hattının yeniden hayata geçeceğini dile getirerek, "Sirkeci’den başlayıp Yedikule’ye giden yeni tren hattımızı biliyorsunuz. Tekrar hayata geçecek. Sirkeci’den Yedikule’ye dün olduğundan daha fazla istasyon olmasını istiyoruz. 5 yerde durmasın 7-8 yerde dursun istiyoruz. Bir tramvay hattı gibi, daha modern, çocukların dahi tramvay hattının diğer tarafına geçip yürüyebilecekleri, oynayabilecekleri yeşillikli bir hat haline getirmek istiyoruz. Burayı biz eğer nostaljik tramvay gibi bir hatta çevirirsek tren hattının etrafında yavrularımızın veya hanımefendilerimizin güvenli bir şekilde yürüyebilecekleri yeşil bant çalışması var. İnşallah bunu çıkartıp, Cankurtaran İstasyonu da dahil olmak üzere ve hatta olmayan bazı yerlere istasyon koymak kaydıyla çok keyifli seyahat edilecek” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Fatih Belediye Başkan adayı Turan, Roman vatandaşların dertlerini dinledi. Talepleri doğrultusunda isteklerinin yerine getireceklerinin sözünü verdi. Ardından Roman vatandaşlar Turan’ın yanına gelereksohbet etti, fotoğraf çekildi.