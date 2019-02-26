Başkan Adayı Tuç’tan Başkan Bakıcı’ya ziyaret

Eskişehir AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, Başkan Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. Bozüyük’teki belediye faaliyetleri, yatırımlar, yeni dönemde yapılması planlanan projeler ve seçim süreci gibi konularda sohbet eden ikili fikir alışverişinde bulundu. Başkan adayı Hasan Tuç samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbetin ardından misafirperverliği nedeni ile Başkan Bakıcı’ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaretin ardından kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Bakıcı da “Eskişehir AK Parti Tepebaşı Belediye Başkanı Adayı Hasan Tuç’u makamımızda ağırladık. Seçim dönemini beraber değerlendirip istişare ettik” dedi.