Başkan Adayı Taşyürek:”Ticareti ve sanayiyi güçlendirerek istihdamı arttıracağız”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, ticareti, sanayiyi güçlendirerek Kartal’da iş ve istihdam imkanını artıracaklarını söyledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Din Görevlileri ile kahvaltı programı vesilesiyle buluştu. Programa Kartal’ın farklı mahallelerindeki cami, mescid, Kur’an Kursu ve İslam Dini eğitimi veren kurumlardaki görevliler ile birlikte olan Kartal müftüsü Mustafa Baytar da katıldı. Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, din görevlilerinin toplumun ortak paydası olduğunu belirtti. Ayrıca “İnşallah Ezan-ı Muhammediye’den rahatsız olmayan ve Müslümanlık ile yoğrulmuş bu yurdu emanet bilinciyle sahiplenecek ve de ihya edecek liderlerimiz başımızda olur” dedi.

Kartal’ın hizmetkârı olmak için yola çıktım

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, konuşmasına söyle devam etti: “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, sizlerin teveccühleriyle, Kartal’ın hizmetkarı olmak için yola çıktım. Hayırla çıktığımız yolun, hayırla sonuçlanmasını niyaz ediyorum. Gayemiz; Kartal’ı hak ettiği, eser ve hizmetlerle donatmaktır. Gayemiz; hep birlikte hizmet etmek,Kartal’ın ve Kartallıların hizmetkarı olmaktır.”

Gündem istihdam ve girişimcilik

“Anamdan ve babamdan aldığım ve hayatım boyunca uyguladığım ilk terbiye, doğruluk ve dürüstlüktür” diyen Ebubekir Taşyürek, “İş hayatım ve mesleki kariyerim, bana; zamanı, finansı ve insanı doğru yönetme kabiliyeti kazandırdı. Liderimizin dediği gibi, Kartal’ın hizmetkarlığı nasip olursa, bu ilkelerden milim şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Ana gündemlerimizden biri; istihdam ve girişimcilik olacak değerli arkadaşlarım. İstihdamı artırmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek, kafa yoracağımız ana meseledir. Ticareti, sanayiyi güçlendireceğiz. İş ve istihdam imkanını çoğaltacağız” diyerek konuşmasını bitirdi.