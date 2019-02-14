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Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart sonrasında sıkıntılar giderilmiş olacaktır"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar Aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart sonrasında sıkıntılar giderilmiş olacaktır"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar Aldı. Taşyürek, “İnşallah destekleriniz ile 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında mazbatayı aldığımız zaman göreceksiniz ki bu ve diğer sıkıntılar giderilmiş olacaktır" dedi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programı kapsamında Kartal’da yaşanan sorunları yerinde görüp vatandaşlarla sohbet etti, projelerini anlattı.Seçim gezileri kapsamında Kartal Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeliyle bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, dile getirilen "Binamızın hala çok eksiği var. Özellikle güvenlik problemi, engelli öğrencilerimiz ve veliler için endişe verici" sorununa öncelik tanıyacağını kaydetti.


Belirtilen diğer talepleri de dinleyip not alan AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Gereken notlarımızı aldık ve inşallah destekleriniz ile 31 Mart yerel seçimleri sonrasında mazbatayı aldığımız zaman göreceksiniz ki bu ve diğer sıkıntılar giderilmiş olacaktır" dedi.


Kurfalı Çınar Camii Derneği ve mahalleli ile görüşen Taşyürek, Kurfalı Merkez Taksi durağında taksicilerle buluştu. Taksiciler ise yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Taşyürek, "Bunları ve daha fazlasını yaşadığınızı biliyoruz. Ayrıca son 10 yılda bunların çözüme kavuşturulmamış olması da çok üzücü. Sizlerin desteği ile bu ve diğer sıkıntıların çözüme kavuşması için Kartal ilçemizin Belediye Başkanlığına talibiz" dedi.Taşyürek, AK Parti seçim irtibat alanlarında halkla buluştu ve vatandaşların sorunlarını dinledi.Sonrasında Asya Kartalları Spor Kulübünü ziyaret etti.



Spor tesisi inşa sözü verdi


Gerçekleştirilen ziyarette Kulüp Başkanı Erdem Turan, kulüp çalışmalarını, başarılarını ve yaşanmakta olan sıkıntıları anlattı. Taşyürek’ten çocukların, gençlerin ve Kartal halkının hak ettiği sportif faaliyetler için hizmet beklediklerini belirtti. Çocuklar ile basketbol oynayan Taşyürek, mahalle sakinlerine “Yerel seçimler sonrasında göreceksiniz ki bu ve diğer sıkıntıları gidermiş olacağız ve inşallah spor tesisini de inşa edeceğiz. Bu sözü veriyoruz” dedi.



Ebubekir Taşyürek’ten doğum günü sürprizi


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal ilçesinde ikamet eden ve ilk defa oy kullanacak olan Elif Kömürkara’yı ziyaret etti. Doğum günü için Kömürkaya’yı kutlayan Taşyürek, doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Kendisine ve ailesine güzel günler dileklerini iletti. Doğum günü olan ve ilk defa oy kullanacak diğer bir vatandaş ise Ece Su Tanış’tı. Taşyürek, evinde olmadığı için ailesinden izin alarak görüntülü arama ile Tanış’ı aradı, doğum günü tebriklerini iletti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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