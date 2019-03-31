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Başkan adayı Özlü oyunu Konuralp’te kullandı

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

31 Mart 2019 Pazar 11:11
Başkan adayı Özlü oyunu Konuralp’te kullandı

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü oylarını Konuralp’te 1313 nolu sandıkta kullandılar.


65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü’yle birlikte oylarını Konuralp Ortaokulu 1313 nolu sandıkta kullandılar. Oy kullanma işleminin ardından okulda bulunan sandık görevlilerini ziyaret eden Faruk Özlü, görevlilere başarılar diledi.


Başkan Adayı Özlü oy kullanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Seçim süreci boyunca yoğun bir çalışma süresi geçirdik. Bu süre içerisinde bizlere destek olan parti mensuplarımıza, teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimler ülkemize ve partimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:11
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