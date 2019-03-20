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Başkan adayı Özlü “İşçi çıkartacağımız büyük bir yalan”

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kışa veda yaza merhaba etkinliğinde konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, seçildiğinde işçi çıkartacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:57
Başkan adayı Özlü “İşçi çıkartacağımız büyük bir yalan”

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kışa veda yaza merhaba etkinliğinde konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, seçildiğinde işçi çıkartacağı yönündeki iddiaları yalanladı.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 201 çalışanın katılımıyla kışa veda yaza merhaba etkinliği gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde yapılan mangal partisine Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü’de katıldı. İşçilerle tek tek görüşen Ay ve Özlü işçi çıkartılacağı yönündeki iddiaları da yalanladılar.



“Uyum içerisinde çalışıyoruz”


AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, teşkilatlarla uyum içerisinde bir kampanya yürüttüklerini dile getirerek “Seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Zaman zaman aramızda uyumsuzluk olduğuna dair söylentiler duyuyorum. Tüm teşkilatlarımızla birlikte güzel bir kampanya yürütüyoruz. Türkiye’de böyle bir manzarayı görmek çok zor. Düzce’de birliğin ve dostluğun bir örneğini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.



“Asla işçi çıkartmayacağız”


Başkan seçilmesi halinde belediyeden işçi çıkartacağı yönündeki iddiaları yanıtlayan Özlü bunun büyük bir yalan olduğunu söyleyerek “Düzce’yi tertemiz ve pırıl pırıl yapacağız. Daha çok çalışacağız. Belediye Başkanı olduğum takdirde işçi çıkartacağım şeklinde söylentiler var. Bu büyük bir yalan. Her gün Düzce’de iş arayanlarla buluşuyoruz. İş sahibi olan arkadaşlarımızı neden işten çıkartalım. Kimseyi işten çıkartmayacağız. Devlet olarak hiç kimsenin işine son vermeyiz. Bunu söyleyenler yalan söylüyorlar” dedi.



Bakan Ay “Çok güzel işler yapacağız”


Belediye Başkanı Dursun Ay ise Düzce’de çok güzel işler yapacaklarının altını çizerek “Bahar geldi. Temizlik işçilerimiz rutin bahara merhaba organizasyonunu gerçekleştirdiler. Bizde katılmaktan mutluluk duyduk. AK Parti bir marka. Dünyada söz sahibi olan bir liderimiz var. Bizde bu çatı altında olmaktan gurur duyuyoruz. Belediyede bir bayrak değişimi olacak. Biz sayın Bakanımıza Belediye Başkanlığı görevinde şimdiden başarılar diliyoruz. Bizde İl Genel Meclisinde olacağız. Birlikte çalışacağız. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın Düzce’de çok güzel işler yapacağız” diye konuştu.



Işıldak “Daha temiz bir Düzce”


İsmail Işıldak yaza merhaba partisiyle işçilerin motivasyonunu arttırmayı hedeflediklerinin altını çizerek “Biz Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kışa veda yaza merhaba sloganıyla personelimizin motivasyonunu arttırmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu şehri bizlere emanet eden hemşerilerimizin daha temiz bir Düzce’de yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz. İnşallah yazın daha çok çalışacağız. Bu şehir gelecek nesillere tertemiz teslim edilecek. Bizim 201 personelimiz var. Tamamı bu organizasyona katıldı. İş aksatmadan etkinliğimize katıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:57
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