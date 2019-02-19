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Başkan adayı Özlü, Divapan’da işçilerle bir araya geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 11:11
Başkan adayı Özlü, Divapan’da işçilerle bir araya geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Divapan Fabrikasını ziyaret ederek fabrika da incelemelerde bulundu ardından çalışanlarla sohbet etti.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi, seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan adayı Faruk Özlü, gündüz esnaf ve fabrika ziyaretleri, geceleri ise mahalle ziyaretleri yapıyor.


Özlü bu kapsamda Düzce’nin en eski sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Fabrikasını ziyaret ederek etti. Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir tarafından karşılanan Başkan adayı Özlü, ilk olarak fabrika hakkında bilgiler aldı. Başkan adayı Özlü, daha sonra işçiler ile bir araya geldi onlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:11
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