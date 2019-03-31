Başkan adayı Özdoğan oyunu kullandı

Hacılar’da vatandaşlar, Mahalli İdareler seçimi için sandık başına gitti. Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, yapılan seçimin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalli İdareler seçimi için Hacılar Beğendik Mahallesi Demokrasi Şehitleri İlkokulu 1011 nolu sandıkta eşi Buket Özdoğan ile birlikte oyunu kullanan Başkan Adayı Bilal Özdoğan “Güzel İlçemizin güzel insanlarına hizmet etmek bu güzel ekiplerle birlikte inşallah bizlere nasip olur.” dedi.

Oyunu kullandıktan sonra Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Ildız ile birlikte açıklamada bulunan Özdoğan, “Bizde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi vatandaşlık görevimizi ifa etmenin onurunu yaşıyoruz. Cumhur İttifakımızın bileşenleri Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin değerli İlçe Başkanları Ahmet Övüç Başkanım ve Mustafa Ildız Başkanım ile birlikte Beğendik Mahallesindeki 1011 ve 1010 nolu sandıklarda oylarımızı kullandık. Beka konuşulduğu bu günlerde Rabbim inşallah bu memleket de huzuru, birliği, düzeni eksik etmesin. Bizleri mahcup etmesin. 75 günlük maratonun sonundayız. İnşallah bu akşamda zafer bizlere nasip olur. İlçemize, güzel ilçemize güzel insanlarına hizmet etmek bu güzel ekiplerle birlikte bizlere nasip olur. Yapılan seçimler mahallemize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.