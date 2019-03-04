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Başkan adayı Köse, Mamak projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, yerel seçimlere 27 gün kala Mamak’ta gerçekleştirecekleri vizyon projeleriyle kamuoyu karşısına çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Başkan adayı Köse, Mamak projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, yerel seçimlere 27 gün kala Mamak’ta gerçekleştirecekleri vizyon projeleriyle kamuoyu karşısına çıktı.


Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Proje Tanıtım Toplantısı’na AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti geçmiş dönem Milletvekili Faruk Koca, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Mamak’ın tarihi, turistik, ekonomik ve doğal yönlerinin yansıtıldığı kısa film gösterimiyle başlayan ve “Mamak Daha Güzel Olacak” sloganıyla düzenlenen lansmanda, 10 başlıkta 90 projenin tanıtımını gerçekleştiren Köse, “Mamak sadece geçmişim ve bugünüm değil, aynı zaman da yarınım. Mamak sevdamız, Mamaklılar kıymetlimiz” dedi.



"450 bin seçmenin tamamının oyuna talibiz"


Projeler üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirten Köse, “Yenilenen Şehir Mamak, Daha Yeşil Mamak, Kesintisiz ve Güvenli Ulaşımıyla Mamak, Kültür - Sanat ve Yaşam Şehri Mamak, Gönül Şehri Mamak, Daha Sağlıklı ve Çevresi Mamak, Turizm Merkezi Mamak, Akıllı ŞehirMamak, Sanayi ve Ticaret Merkezi Mamak, Spor ve Sporcu Dostu Mamak” başlıkları altında projelerini kamuoyuna tek tek tanıttı. Projelerin yalnızca vaatten ibaret olmadığını kaydeden Köse, “Yönetmeye aday olduğunuz şehri çok iyi tanıyacaksınız. O şehrin halkını kalpten seveceksiniz. Kendinizi oşehre ve halka adayacaksınız. Bunlar da yetmez. Şehri bir üst aşamaya nasıl taşıyacağınıza ilişkin bir yol haritanız olacak. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.


Mamak’ın ticaretin, sanayinin, turizmin merkezi olacağını belirten Köse, “Projelerimiz, doğayla uyumlu, çevre dostu, Mamak’ın tarihi ruhunu ön plana çıkaran, kültürel ve sosyal alanda heyecan uyandıracak. Milliyetçi Hareket Partisi ve milletimizin desteği ile Mamak’ı kazanacağız. Mamak’taki 450 bin seçmenin tamamının oyuna talibim. Mamak’ta destan yazmaya geliyoruz” diye konuştu.



"Yeni bir hayat tarzı oluşturacağız"


Mamak’ın doğa ve çevreyle uyumlu, ortak akıl ve katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verebilir, tarihi miras ve mimariyi koruyan, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ilçe olması için dur durak bilmeden çalışacaklarını dile getiren Başkan adayı Köse, “Kentsel yenilemede sadece konut değil, yeni bir hayat tarzı inşa edeceğiz. Mamak’ı çocuklarımız için yeşile boyayacağız. Ekoloji Köyü projemiz toprak kokusunu özleyenlerin adresi olacak. Kültür parklarımız sosyal ve kültürel hayatın merkezi olacak. Şehir Meclisi oluşturacağız. Elmadağ’da inşa edeceğimiz kayak merkezimizle, gözlem evimizle, Mamak’ın birkaç noktasında oluşturacağımız kamp ve karavan alanlarımız ile şehrimizin özellikle turistik cazibesini arttıracağız” şeklinde konuştu.


Köse, "İlk işimiz kentsel dönüşüm projesini kısa sürede tamamlamak. Bunu yaparken de yatay mimariye dikkat edeceğiz. İnsanın ihtiyacı sadece konut değildir, mutlu olarak yaşayacağı bir ortamlar oluşturmalıyız. Nefes alacak şehirler inşa etmeliyiz. Vatandaş sokağa çıktığında yürüyüş alanları, çocuk bahçeleri, kültürel aktivitelerin olacağı alanları olmalıdır. Mamak, sanatın, edebiyatın, kültürün, estetiğin merkezi olsun istiyoruz" dedi.



"Gönüller yapmaya geldik"


Gönül Belediyeciliği ile hareket edeceklerini kaydeden Köse, “Biz gönül belediyeciliğini lafta değil, sözde değil, özde yapmak istiyoruz. Bizim amacımız Mamak’ın gelişimidir. Bu hizmetlerin tamamını AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki ile gerçekleştireceğiz inşallah. İnanıyorum ki 31 Mart’ta Mamak’ta bugüne kadar aldığımız en yüksek oya ulaşacağız. Rabbim, aziz milletimizin emanetini layıkıyla taşıyabilmeyi, onların hizmetkârı olabilmeyi, esasen milletimizin gönlüne girebilmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.



"Murat kardeşime destek olacağım"


Köse’nin projelerine hayranlık duyduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki’de bu projelerin gerçekleşmesinde kendilerine de büyük pay düştüğünü belirterek, "Kötülere karşı dimdik ayakta durmak için kendi içimizde Cumhur İttifakı’nı kurduk. Milletimiz de derdimizi anladı, haklı bir noktada bir araya geldiğimizi gördü. Mamak’ta, Murat Bey kardeşime bu projelerin gerçekleştirilmesinde sonuna kadar yardımcı olacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. kültür
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