0553 313 94 23

Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bingöllülerin davetiyle katıldığı programda, “Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes.

15 Şubat 2019 Cuma 10:45
Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bingöllülerin davetiyle katıldığı programda, “Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes. Her birinin tarihler boyu bize anıları var, biz de emeği var. Bizim de o topraklarda mutlaka vefa borcumuz olacaktır. Biz şehirlere, şehirler belediyelere emanet o yüzden değerli arkadaşlar şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız” dedi.


Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul’da yaşayan Bingöllüler tarafından ‘Bingöllüler Eyüpsultan’da buluşuyor’ adlı yemek programı düzenlendi. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken de katıldı. Köken programda yaptığı konuşmada, “Ben en çok yerel derneklerle bunu konuşuyorum. Anadolu’nun her bir şehrinden bir köyü, kardeş köy seçeceğim ve o köyler ile ilgili özel projeler geliştireceğiz. Onun için bu yetkiyi de derneklere bıraktık. Bizim Anadolu’yu yaşatmamız lazım. İstanbul Anadolu’yu Anadolu da Türkiye’yi kalkındıracak. Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes, her birinin tarihler boyu bize anıları var, biz de emeği var. Bizim de o topraklarda mutlaka vefa borcumuz olacaktır. O yüzden ben İstanbul’da olup da Anadolu’yla bağını kesmeyen bütün sivil toplum kuruluşlarını tebrik ediyorum. Onlar sayesinde Anadolu ayakta duruyor. Çünkü bu göçler kültürleri de öldürüyor, her göç geçmişteki her şeyi bırakıp geliyor” açıklamasında bulundu.



“Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”


Anadolu’da okuyan kişilerin eğitimi için de güzel projelerinin olduğunu belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, Eyüpsultan’ın da gezip görülecek bir yer haline geleceğini vurguladı. Köken, "Kendi memleketinden bir şeyler hissetmek özel bir şey. Biz bunu yaşatacağız bölgemizdeki dernekleri bir çatı altında toplamak için özel bir projemiz var. Anadolu’daki okuyan çocukların eğitimine nasıl bir katkı yapabiliriz, düşüncemiz var. Hepsini birlikte yapacağız, konuşacağız, tartışacağız. Şehirler insanlar gibiler onların da gözü, kulağı, kalbi damarı var. Onlar da bizim gibi nefes alıyorlar şehirleri ihmal edersek insan vücudu nasıl ki ihmal olunca kriz geçiriyorsa şehirler de kriz geçirir. Biz şehirlere, şehirler belediyelere emanet o yüzden değerli arkadaşlar şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız. Eyüpsultan’ı nasıl insanların gelip göreceği, haz duyarak nefes alacağı bir mekan haline getirebiliriz bunları da yine sizlerle beraber konuşacağız. Güzel bir Eyüpsultan için hep birlikte 31 Mart’ta görüşmek üzere diyorum” ifadelerini kullandı.


Salonda bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ve isteği karşısında kayıtsız kalmayan Köken, her masaya giderek vatandaşlarla tek tek konuşup, fotoğraf çektikten sonra alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:45
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
    1. Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
    2. Başkan Özakcan, Mimar Sinan..
    3. Milletvekilinin 'hırsızlık' denemesi..
    4. Doktora sormadan ilaç kullanmayın
    5. Porsuk Çayı’nda ceset bulundu
    6. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor
    7. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
    8. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
    9. Michelin'den 300 liraya varan araç..
    10. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
    11. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    12. Sivil toplum ağı genişliyor
    13. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    14. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    15. Avrupa borsaları
    16. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    17. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    18. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    19. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    20. Samsun'daki silahlı kavga
    21. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    22. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    23. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    24. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    25. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    26. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    27. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    28. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    29. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    30. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi