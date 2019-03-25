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Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan köylerinde ekolojik tarım yapılacak"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Çiftalan, Odayeri ve Ağaçlı mahallelerini ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:23
Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan köylerinde ekolojik tarım yapılacak"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Çiftalan, Odayeri ve Ağaçlı mahallelerini ziyaret etti. Köken, “Bu mahalleleri ekonomiye nasıl kazandırabiliriz diye projeler ürettik. Buraları ekolojik köy olarak bölgeye kazandıracağız” dedi.


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Çiftalan, Odayeri ve Ağaçlı mahallelerini ziyaret etti. Köken, buralarda esnaflarla buluşarak talep ve isteklerini dinledi, notlar aldı. Mahalle sakinlerine projelerinden bahseden Köken, üçüncü havalimanı güzergahında bulunan köylere birer işlev kazandırarak kalkındıracaklarını dile getirdi.



“Katlı sera projemizde özellikle bayanlar görev yapacak”


Köylerin modernize edilerek çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Köken, “Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde bulunan köylerimiz mahalle oldu, ancak burada yaşayan vatandaşlarımız köy kavramıyla yaşamlarını sürdürüyor. Bu mahalleleri ekonomiye nasıl kazandırabiliriz diye projeler ürettik. Buraları ekolojik köy olarak bölgeye kazandıracağız. Seracılığı buralarda geliştirerek yaşanabilir ve sürdürülebilir tarım alanları olarak değerlendireceğiz. Bu köylerimizde kentsel tarım parkı kurarak, organik tarıma uygun alanları değerlendireceğiz. Katlı sera projemizde özellikle bayanlar görev yapacak. Yetiştirdikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacağız” dedi.



Bölge için tarımsal verimlilik


Eyüpsultan ilçe sınırlarının, tarımsal verimlilik ve istihdam açısından sadece bölge için değil tüm İstanbul açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Köken, “İlçemiz tarımsal teknolojinin geliştirme merkezi olacak. Büyükşehir Belediyemizin Göktürk’te kuracağı tarımsal üretim merkezinde şehir tarımından tohum geliştirmeye, topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye’de uygulanabilecek teknik ve yöntemler geliştirilecek.


Yine Göktürk bölgemizde hayata geçireceğimiz ‘Bizim Köy’ projemizde de hem organik tarım ürünleri hem de bölge halkının ürettiği ürünler satılacak. Göktürk, Kemerburgaz ve çevre köylerimizdeki vatandaşlarımıza hem yeni istihdam olanakları sunacak, mevsimsel pazar fırsatları sunmuş olacak hem de üretici ve tüketiciyi yerinde buluşturarak kalkındıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:23
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