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Başkan Adayı Köken: ’Bir İslam enstitüsü kuracağız’

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenenŞehitler Gecesi’ programında yaptığı konuşmada, Eyupsultan’da İslami İlimler Enstitüsükuracaklarını açıkladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:04
Başkan Adayı Köken: ’Bir İslam enstitüsü kuracağız’

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenenŞehitler Gecesi’ programında yaptığı konuşmada, Eyupsultan’da İslami İlimler Enstitüsükuracaklarını açıkladı.


Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde AGD Eyüpsultan temsilciliği tarafından ’Şehitler Gecesi’ programı düzenlendi. Düzenlenen programa davetli olarak katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, bir konuşma gerçekleştirdi. 29 yıl önce derneğin yöneticiliğini yaptığını hatırlatan Köken, " Biraz önce saydığım kadarıyla 29 yıl önce bu camianın gençlik başkanıymışım. Demek ki, bayrak alınıp bir yerden bir yere götürülebiliyormuş. Birileri taşıyacak, bu ona devredecek bu dört çarpı dört bayrak yarışına benziyor" dedi.


"Yaşatmak istediği hürriyeti de biz hayata geçireceğiz"


Bir İslam enstitüsü kuracaklarını söyleyenKöken, "Şehirleri yaşatacağız, şehirlerin içerisinde de bazı değerleri yaşatmamız gerekiyor ki onların birbirine devri olsun. Her şeyin bir kültürü var Eyüpsultan’ın kültürü İstanbul Fethi ile yaşıt ama İstanbul’un Fethi ile yaşıt olan şehirde camiden başka hiçbir şey yok. O yüzden Eyüpsultan’ı, Eyüpsultan Müzesi ile tanıştırıp Eyüpsultan’ın değerlerini, hem İslam öncesi hem de İslam sonrası hem de sahabe dönemini, bölgeye neler getirdiği ,neler bıraktığı ilgili kapsamlı bir müze çalışmasını birlikte yapacağız. İnşallah bir İslami ilimler enstitüsünü burayla tanıştırıp, en azında İslami araştırmaları enstitüsü gibi bir şey kurarsak buranın genel kültürünü, buranın gerçek yaşatmak istediği hürriyeti de biz hayata geçireceğiz. Yine bu konuda mini çalıştayda uzmanlarla bu işin ehli ilegörüşüp burayı bilgi, İlim, irfan merkezi haline getirmemiz lazım. Hem Haliç’i hem de Feshane’ yi işin içerisine katarak bir Kültür Merkezi’ne doğru işletiyor olmamız da fayda var" açıklaması yaptı.


Gençler tarafından yapılan bu tür çalışmalara her zaman destek vereceklerini belirten Köken şöyle devam etti;


"Sizlerin buraya kadar bu işi yapıyor olmanız, bu akşam burada bu çalışmaları yapıyor olmanızı taktirle karşılıyorum. Bundan sonra daha büyük daha güzel gençlik hareketleri çalışmaları içinde bizim de olacağımız bir programı her zaman destekleyeceğim. Bununla ilgili de onu daha da ileriye götüreceğimiz konusunda endişenizin olmasın. Çünkü bu bir siyasi parti meselesinden biraz daha üstündedir"


Başkan Adayı Deniz Köken’e daha önce yaptığı çalışmalardan dolayı AGD Eyüpsultan temsilciliği tarafından bir ödül takdim edildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:04
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