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Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, projelerini çizgi animasyonla tanıttı

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için hazırladığı projeleri, eğlencelianimasyon filmi ve çizgi romanla anlattı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:44
Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, projelerini çizgi animasyonla tanıttı

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için hazırladığı projeleri, eğlencelianimasyon filmi ve çizgi romanla anlattı. Animasyon filmi ve çizgi romanda,Başkan Adayı Yıldız ilevatandaşların seçim çalışmaları sırasındaki renkli diyaloglarına yer verilirken hazırlanan içerikler, hem vatandaşı projeler hakkında bilgi sahibi yaptı hem yüzlerinde tebessüm oluşturdu.


AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi vatandaş buluşmalarına hız kazandırdı. Beyoğlu’nda her gün farklı bir mahallede seçim çalışmasını sürdüren ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Adayı Yıldız, projelerini farklı bir yöntemle vatandaşlarla buluşturdu. Projeler, renkli diyalogların yer aldığı animasyon filmi ve çizgi roman formatında hazırlanan kitapçıklarla vatandaşlara sunuldu. Vatandaşlar, izledikleri animasyon filmi ve okudukları çizgi romanla hem yaşadıkları ilçede planlanan projelere ilişkin bilgi sahibi oldu, hem de yüzlerinde tebessüm oluştu.


Beyoğlu’nda kentsel dönüşümde vatandaş rızası gözetilecek


Gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde Okmeydanı halkının Okmeydanı’ndan başka bir yere gönderilmeyeceğini ifade eden Yıldız,"Projede alan ve ada bazlı bir dönüşüm olacak. Halkımızın rızası alınmadan hiç bir dönüşüm yapılamayacak. Tapu haklarının hiçbir kesintiye uğramadan verileceği, kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak ve vatandaşlarımız bu ofislerde aklındaki sorulara cevap bulacak" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:44
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