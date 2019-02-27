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Başkan Adayı Gürkan’dan mazi vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Önümüzdeki dönemde Malatyamızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında sizlerle birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
Başkan Adayı Gürkan’dan mazi vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Önümüzdeki dönemde Malatyamızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında sizlerle birlikte gayret göstereceğiz" dedi.


31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren Gürkan,AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Mimar Sinan ve Hamidiye esnafını ziyaret etti. Yoğun ilgi altında gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde Çalık, Gürkan ve Güder, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, daha sonra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Hacı Abdi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Bu seçim, bambaşka bir seçim. Bu seçim, 31 Mart’ta yerel seçim olmasıyla birlikte beka seçimi olan, ülkemizin istikbalini ve istiklalini ilgilendiren bir seçim. Bu uğurda da herkesin çalışması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise "15 Temmuz sonrası oluşan Cumhur İttifakı’nın meyvesini 24 Haziran’da aldık. Ama 24 Haziran’ın önemini kaybetmemesi için önümüzde bir yerel seçimler var. Burada da Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde çıkması için çalışıyoruz, bu bizim vatan borcumuz" şeklinde konuştu. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin ülke için önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:


"Uzun süre AK Parti içerisinde verilen görevler doğrultusunda hizmet etmeye çalıştım. Hizmet ederken hiçbir mahalleyi, öteki mahallenin önüne geçirmedik. Nerede ihtiyaç varsa, biz o mahallede olduk, o mahallenin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Bundan sonrada aynı düşünceyle, şiarla yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ülke için beka meselesi olduğunu ifade ediyoruz çünkü biz söz dinleyen değil söz söyleyen ülke olmak istiyoruz. Tüketen değil, üreten ülke, güçlü ülke olmak istiyoruz. Bugüne kadar AK Partimizin yapmış olduğu icraatları taçlandırarak, devamını getirerek, yolumuza devam etmek istiyoruz."


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, kişinin iş başında belli olduğunu kaydederek, "Bu yolda, alnımız açık, yüzümüz ak olarak sizlerin karşısına çıktık. Temenni ve dileğim odur ki, beş sene sonrada bu şekilde sizlerin karşınıza çıkmak. Ben inanıyorum ki sizin birlik, beraberliğiniz, dualarınız, sevginiz ve muhabbetiniz bizim yanımızda dimdik duruşunuz bizlere güç veriyoruz. İnşallah bu gücü 31 Mart’ta sandıklara yansıtacağız. Battalgazi’de Osman Güder kardeşimizi, büyükşehir ve diğer ilçelerde kendi adaylarımızı destekleme noktasında gerekli ilgiyi göstereceğinize inanıyorum" dedi.


Amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusuyla hareket etmeyeceklerine de vurgu yapan Gürkan, "Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın, insanları bir ve eşit tutmanın temel esas alındığı, azim duygusu olacak. Biz bu azim duygusu içerisinde çalışıyoruz. Ve bu memlekette hizmetlerimiz güneş gibi olsun diyoruz. Gözünü kapatmayan, perdesini örtmeyen nasıl ki güneş ışığından yararlanır, ısınır ise bizimde hizmetlerimiz o çerçevededir. Geçmiş 15 yıllık belediye başkanlığımız ve kamu görevindeki yöneticiliğimizde Allah şükür birinin hakkını birine geçirmedik. Buna müsaade etmedik, müsamaha da göstermedik. Önümüzdeki dönemde Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında sizlerle birlikte gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
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