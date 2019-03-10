Başkan Adayı Güder’den beka vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçiminin ülke için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Yerel seçimler, Türkiye için bir beka meselesidir. Bu nedenle 31 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın elini hep birlikte güçlendirmeliyiz" dedi.

Başkan Adayı Osman Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Kışla Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güder, daha sonra sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Küçük Millet Meclisine katıldı. Burada konulan Güder, "Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Sadece belediye başkanları, belediye meclis üyeleri veya da belediyede görevli olan insanlar yaşamıyor. Esas belediyelerin amacı da bu halka hizmet etmek. Parti anlayışımızda budur. Biz efendi değil, hizmetkar olmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Osman Güder, daha sonra Başharık Mahallesi Muhtarevi’nin açılışına katıldı. Güder, buradaki konuşmasında, "31 Mart seçimleri Battalgazi ve Malatya’mız için ne kadar önemliyse, Türkiye içinde o kadar önemli. Yerel seçim, Türkiye için bir beka meselesidir. Bu nedenle cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Dolamantepe, Orduzu Çarşıbaşı Mahalleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Güder, burada yaptığı konuşmada, "31 Mart’ta burada kafamız dik, alnımız ak çıkacağız. Türkiye rekoru kırarak, sandıklardan çıkmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise 31 Mart’taki seçimin önemine dikkat çekerek, "Ne kadar terör örgütü varsa cumhurbaşkanımızın ve ekibinin her anlamda güç kaybetmesini istiyor. Yerelde ve genelde güç kaybetmesini bekliyorlar. Ülkemiz ekonomik saldırıyı da kısmen atlattı ama bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bu mücadelede cumhurbaşkanımızın elinin güçlenmesine bağlı" diye konuştu.