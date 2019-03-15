Başkan adayı Erdem: “Ataşehir’i ekonomik anlamda çekim merkezi yapacağız”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayan iş adamları ile bir araya geldi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem’in, Ataşehir’e kazandıracağı projeleri ve yapacağı hizmetleri anlattığı programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte Ataşehir’de iş yeri/firması olan ve Ataşehir’de ikamet eden iş adamları katıldı.

Programda iş adamlarına seslenen AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem, “Bu akşam, iş yeri Ataşehir’de olan, ekonomiye katkı sağlayan ve Ataşehir’de ikamet eden siz değerli iş adamlarımızla Ataşehir’in geleceğini konuşacağız. Ataşehir’i çekim merkezi haline getirecek, 1 Nisan’dan sonra hızlı bir şekilde hayata geçireceğimiz vizyon projelerimiz var. Tüm Ataşehirlilerin geleceğe umutla bakabilmesi için gece gündüz çalışacağız ve Ataşehir’in kaybettiği 10 yılı telafi edeceğiz” dedi.

“Hayali olmayanın üretimi olamaz”

Ataşehir’de iş yeri olan ve Ataşehir’de ikamet eden iş adamlarının dikkatle dinlediği Erdem, Ataşehir’de öncelikle imar problemlerini çözerek düzenli bir şehirleşmeyi hayata geçireceklerini söyledi. Ataşehir’de yeni eğitim, sağlık, spor, kültür sanat ve sosyal yaşam alanları kuracaklarını ve ilçeye yeşil alanlar kazandırarak Ataşehir’i geleceğe taşıyacaklarını söyleyen İsmail Erdem, "Ataşehir’in imar sorunlarını çözdükten sonra ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nı Ataşehir’e kazandıracağız. Sonra Millet Bahçeleri, Kayışdağı Seyir Terası, Teleferik Hattı, bin 200 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panorama, Gençlik Merkezleri, Gençlik Akademisi ve Spor Akademisi ile Finans Müzesi gibi çok sayıda önemli projemizi Ataşehirlilerin hizmetine sunacağız. Hayali olmayanın üretimi olamaz. Hayal olmadan proje olmaz. Proje olmadan üretim gerçekleşmez" dedi.

"Ataşehir dünya ekonomisinin yönetildiği merkezlerden biri olacak"

Ataşehir’in ilçe statüsü kazanmasının ardından Finans Şehri olarak adlandırıldığını, ancak hem İstanbul hem Avrupa hem de dünya ölçeğinde Ataşehir’in finans konusunda öne çıkamadığını söyleyen Erdem, 1 Nisan’dan sonra Ataşehir’de Finans Müzesi kurarak, Ataşehir’i bu konuda öne çıkaracak ilk projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Erdem; “Finans Müzesi ile birlikte Ataşehir’in finansa yönelik altyapısını 1 Nisan tarihinden sonra geliştirerek gerçekleştireceğiz. Ataşehir’in finans konusunda gelişim ivmesini yakalamasını sağlayacağız. Ataşehir gelecekte dünya ekonomisinin yönetildiği merkezlerden biri haline gelecek. Hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunacağız” diye konuştu.