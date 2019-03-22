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Başkan adayı Ercan, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıttı

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Murat Ercan vatandaşlara fidan dağıttı.

22 Mart 2019 Cuma 12:47
Başkan adayı Ercan, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıttı

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Murat Ercan vatandaşlara fidan dağıttı. Fidan dağıtımına Sincan halkı yoğun ilgi gösterdi.


Sincan Belediyesi; Yenikent, Temelli, Fatih ve Lale Meydanı’nda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Sincan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Murat Ercan, "Amacımız, topraklarımızın daha çok fidanla buluşmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın da fidan dikimi ve doğaya olan duyarlılığı bizleri oldukça memnun etti” diye konuştu.


Fidan dağıtım programına çok sayıda vatandaş katıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar Ercan’a teşekkürlerini iletti.



Başkan Ercan öğrencilerle fidan dikti


Fidan dağıtım töreninin ardından Ercan, öğrencilerle birlikte Belören bölgesinde fidan dikti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:47
  1. doğa

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