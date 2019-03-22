Başkan adayı Ercan, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıttı 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Murat Ercan vatandaşlara fidan dağıttı.

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Murat Ercan vatandaşlara fidan dağıttı. Fidan dağıtımına Sincan halkı yoğun ilgi gösterdi.

Sincan Belediyesi; Yenikent, Temelli, Fatih ve Lale Meydanı’nda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Sincan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Murat Ercan, "Amacımız, topraklarımızın daha çok fidanla buluşmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın da fidan dikimi ve doğaya olan duyarlılığı bizleri oldukça memnun etti” diye konuştu.

Fidan dağıtım programına çok sayıda vatandaş katıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar Ercan’a teşekkürlerini iletti.



Başkan Ercan öğrencilerle fidan dikti

Fidan dağıtım töreninin ardından Ercan, öğrencilerle birlikte Belören bölgesinde fidan dikti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.