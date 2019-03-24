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Başkan adayı Duran: "Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım”

Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla buluştu.

24 Mart 2019 Pazar 14:49
Başkan adayı Duran: "Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım”

Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla buluştu. Programda konuşan Duran, “Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım” dedi.


DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Küçükçekmece Kültür Merkez’inde düzenlenen etkinliğe DSP Parti meclis üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duran, masaları tek tek dolaşarak vatandaşları selamladı. Ardından kürsüye çıkan Duran, Küçükçekmece’de başkan seçilmesi durumunda yapılması planlanan projelerini seçmenlere anlattı. Küçükçekmece’nin Küçükçekmeceliler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Duran, seçilmemesi durumunda ise seçilen partinin seçim vaatleri içerisinde bulunan projelerinin takipçisi olacağını belirtti.



“Belediye personeliyle çalışma arkadaşı olacağım”


Etkinlikte konuşan Başkan adayı Duran, belediyecilik ve belediye başkanlığı konularının ayrıştırılması gerektiğini belirterek, "Başkan seçilmem durumunda Küçükçekmece Belediyesi personeliyle ben çalışma arkadaşı olurken sizlerin de memuru olacağım. Zaten bunu ayırmamız gerekiyor belediye başkanlığı ayrı belediyecilik ayrı olması gerekiyor. Belediye başkanı proje üretir ve projelerle ilgili konulara bakar aksi halde özgür insanların iradesinde iş yapmamız mümkün olmaz. Oldu ki seçilemedik Temel Karadeniz görevine devam edecek broşürlerde hangi projeleri vaat ettiyse yapılmaması durumunda konuların takipçisi olacağım” dedi.



“Hayvanlarımıza barınaklarımızda bakıp sahiplendireceğiz"


Sokak hayvanlarına yönelik ilçe içerisinde 5 ayrı noktada hayvan barınaklarının yapılacağını aktaran Duran, "İlçe içerisinde hayvan barınakları konusu bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Soruyorum şimdi Küçükçekmece’de hayvan barınağı nerede? Başakşehir Kayabaşı’nda. Bir milyon nüfusu olan ilçeye yakışıyor mu?. Bizim yapmak istediğimiz projeler kapsamında 5 noktada hayvan barınakları yapıyoruz. Ayet var onlar benim sessiz kullarımdır, onlara iyi davranınız, onlar sizlere muhtaç diye. Biz bu hayvanlara barınaklarda bakacağız ve buradan sahiplendireceğiz. Bütçesi yetmeyenler varsa aşısı ve maması da bizden olacak. Yeter ki bu hayvanlar sokaklarda kalmasın ve bakımı yapılsın. Personellerimiz tarafından kontrolleri yapılarak sağlık hizmeti verilecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:49
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