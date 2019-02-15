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Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, vatandaşlardan destek istedi.

15 Şubat 2019 Cuma 10:03
Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, vatandaşlardan destek istedi.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dülgeroğlu, Kum, Yeni ve Eski Mahalleleri’nde ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Ev toplantısına katılan vatandaşlara Dülgeroğlu, yeni dönemde yapacakları projelerini anlatarak huzurlu ve yaşanabilir bir Finike için destek istedi.



“Esas amaç memlekete hizmet”


Demokrasilerde siyasi partilerin vazgeçilmez olduğuna işaret eden MHP’li Dülgeroğlu, siyasi partilerin esas amacının memlekete hizmet etmek olduğuna dikkat çekti. Dülgeroğlu, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine inanmış olan siyasi partilerimiz demokrasilerde bir araçtır. Asıl amaç vatandaşlara hizmet edebilmektir. Bizim de arkadaşlarımızla birlikte tek bir amacımız var o da yaşadığımız bu şehre güzel eserler yaparak hizmet edebilmek” diye konuştu.



“Belediye meclisinde güçlü olmamız gerek”


Salondakilere yerel seçim oy pusulasını da anlatan Nail Dülgeroğlu, “Benim tekrardan güzel hizmetler yapabilmem için, yardımcılarımın da belediye meclisinde çok fazla olması gerekiyor. Bana ne kadar oy gelirse, belediye meclisinde de çok daha fazla arkadaşımız yanımızda yer alır. Bu da bizim daha fazla güçlü olmamız anlamına gelir. O yüzden biz her zamankinden daha çok çalışıyoruz. Ne kadar çok arkadaşımız belediye meclisinde bizim yanımızda olursa, Finike’mize yapacağımız hizmetleri daha hızlı ve daha uyumlu bir şekilde yaparız. Seçimlerde Büyükşehir Belediyesi için de oy kullanacaksınız. Biz isteriz ki, büyükşehirde de ittifakımızın adayı seçilsin. Diğer adaylar düşman mı? Elbette değil. Onlarda bizim kardeşimiz ancak gönlümüz beraber ittifak yaptığımız Cumhur ittifakının ortak adayı Menderes Türel’in kazanması” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:03
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