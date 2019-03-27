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Başkan adayı Çalık’a özel çocuklardan sevgi seli

Otizm ve down sendromlu çocuklarla kahvaltı programında bir araya gelen CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, “Özel çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz ve farkındalığı artıracağız.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:22
Başkan adayı Çalık’a özel çocuklardan sevgi seli

Otizm ve down sendromlu çocuklarla kahvaltı programında bir araya gelen CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, “Özel çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz ve farkındalığı artıracağız. Burada onlardan aldığım enerjiyle 4 gün su gibi akıp geçecek” dedi.


CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, kahvaltı programında Otizmli ve down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programa Çalık’ın yanı sıra, CHP meclis üyesi adayları da katıldı. Çocuklarla keyifli vakitler geçiren Çalık, çocukların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Çalık, çocuklarla oyun oynayıp dans etti.


Çocukların hayatın rengi olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Çalık, "Burada otizmli ve down sendromlu evlatlarımızla aileleri var. Onların çok özel çocuklar olduğunu biliyoruz. Biz evlatlarımızla yürekten iletişime geçiyoruz. Evlatlarımızdan müthiş enerji alıyoruz. Sadece biraz daha farkındalığa ihtiyacımız var. Biraz daha bu kentleri yöneten insanların kendilerini fark etmelerine ihtiyaçları var. Çocuklar hayatın rengini değiştirir” ifadelerini kullandı.



"Farkındalığı artıracağız”


Beylikdüzü Belediyesinin 5 yıl boyunca özel çocuklarla ilgili hizmetlerini de hatırlatan Çalık, “Bizim 5 yıl boyunca tüm otizm ve down sendromlu evlatlarımızla bire bir iletişimde olduğumuz merkezlerimiz ve hizmetlerimiz oldu. Belediyenin haricinde özel merkezlerimizle devamlı orada bire bir eğitimlerine müdahil olmaya gayret ettik. Yine yerel yönetimi o merkezlerde hissettirmeye gayret ettik. Biz hizmetlerimizi insanlara bir lütuf gibi de sunmuyoruz. Evlatlarımıza güzel ortamlar hazırlamak, ihtiyaçlarını karşılamak belediye başkanı olarak bizim görevimiz. Bu bir lütuf değil. Evlatlarımızın kentlere katacağı çok faydalar var. Aralarından çok güzel sanatçılar, müzisyenler ve bilim insanları çıkar. Çok başarılı evlatlarımız var. Biz onların farkındayız ve bu farkındalığı da artıracağız. Ben belediye başkanı olarak sadece bir kesime değil herkese hizmet edeceğim” dedi.



“Son 3-4 gün kala yapılanların gerçekle alakası yok”


Seçime son 4 gün kala ilçedeki durumu da değerlendiren Çalık, “Şu an Beylikdüzü’nde çok ciddi bir kara propaganda yapılıyor. Son 3-4 gün kala yapılan bu kara propagandadan vatandaşlarımız da bıktı. Kötü söz sahibine aittir ve son anda yapılan şeylerin gerçekle alakası yok. Ben vatandaşlarımıza sağduyulu olmalarını öneriyorum. 31 Mart günü sandıklarda olsunlar ve oylarını huzurla kullansınlar. Biz oylarına sahip çıkacağız merak etmesinler. İstanbul ve Beylikdüzü’ne inşallah 1 Nisan itibariyle bahar gelecek. Herkes bir demokrasi nefesi alacak. İnsanlar bizden yerel yönetici olarak huzur ve mutluluğun artmasını, evlatlarına güzel hizmetler üretilmesini bekliyor. Biz de bunu yapacağız hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:22
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