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Başkan adayı Böcek’ten Alanya çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, iki gün süresinde Alanya’da çeşitli ziyaretlerle bulunarak, halkla buluştu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:05
Başkan adayı Böcek’ten Alanya çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, iki gün süresinde Alanya’da çeşitli ziyaretlerle bulunarak, halkla buluştu.


CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Alanya ziyaretine ilk olarak Konaklı ve Payallar Hal ziyareti ile başladı. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan adayı Abdullah Sönmez ile birlikte hal esnafını gezen Böcek, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan adayı Böcek, daha sonra ise Payallar Sanayi Sitesi ve Konaklı Sanayi Sitesi’ni gezdi.


CHP Büyükşehir adayı Böcek’in Alanya ziyaretindeki bir sonraki durağı Sivil Toplum Kuruluşu (STK), meslek odası ve hemşehri derneği temsilcileri oldu. STK temsilcilerini taleplerini alan Böcek, sorunları not olarak gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi. Muhittin Böcek, Alanya’da ulaşım esnafı temsilcileri, inşaat ve emlak sektörü temsilcileriyle de toplantılar gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinin sorunlarına ilişkin çalışma programı hazırlayacaklarını belirten Muhittin Böcek, karşılıklı fikir alışverişiyle sorunlarını çözeceklerini kaydetti.


Seçildikten sonra düzenli olarak Alanya’da toplantılar gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan adayı Böcek, “Her ay Alanya’ya ayda en az bir defa geleceğim. Tüm sektör temsilcileriyle toplantılar yaparak, sorunlarını yerinde çözeceğiz. Beş yıl boyunca Gazipaşa’dan Kaş’a kadar koşturmaya, hizmet etmeye geliyoruz. Verdiğim tüm sözlerin yerine getireceğim” dedi.


İki gün süresinde Alanya’da çeşitli temaslarda bulanan Muhittin Böcek, Alanya esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Alanyalı esnafları da gezen Böcek, halktan da yoğun ilgi gördü. Böcek’in ikinci gün ziyaretinde ise ilk durağı ise sabahın erken saatlerinde Alanya Hal’i oldu. Tek tek hal esnafını gezen Muhittin Böcek, esnafla kahvaltı yapıp problemlerini dinledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:05
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