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Başkan adayı Böcek, Alanyalı turizmcilerle buluştu

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan adayı İYİ Parti’den Abdullah Sönmez Alanyalı turizmcilerle bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:51
Başkan adayı Böcek, Alanyalı turizmcilerle buluştu

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan adayı İYİ Parti’den Abdullah Sönmez Alanyalı turizmcilerle bir araya geldi. Toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu’ndan Bilal Korkmaz, Alanya Turizm Tanıtım Vakfı yönetiminden temsilciler, turizm işletmeleri ve turizmciler katıldı.


Başkan adayı Böcek, turizm yatırımları hakkında turizmcilere projelerini anlattı. Muhittin Böcek, “2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçisi Listesi’ne dahil edilen Alanya Kalesi’nin kalıcı listeye alınması için altyapı başta olmak üzere gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Böylelikle Alanya’ya gelen misafir sayısı artacak. Antik kentlere gezi yolları, krokiler ve bilgilendirme tabelaları gibi altyapı ve ulaşım hizmetlerini getireceğiz. Turizmin olmazsa olmazı denizlerimiz, deniz süpürgesiyle kirden arındırılacak. Alanya Kalesi’nin daha canlı tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.


Tüm ilçeleri kapsayan Atıksu-Arıtma Master Planı yapacaklarını söyleyen Böcek, “Mevcut belediye başkanı bir TV programında Antalya’ya 32 arıtma tesisi yaptıklarını söyledi. Muhtemelen bu cümleyi yanlışlıkla kurdu. Beş yılda yeni iki tane arıtma tesisi yaptılar. Bir ay önce de bir tanesinin ihalesini yaptılar. Diğer arıtmalar geçmiş dönemlerde yapıldı. Biz mevcut arıtmaları iyileştirerek arıtma tesisi sorunu çözeceğiz” diye konuştu.


CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, turizmcilerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Muhittin Böcek, tüm Antalya’da olduğunu gibi sorunlarını birlikte yönetim anlayışıyla turizmcilerinde içinde olduğunu ortak bir konsesyum ile çözeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:51
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