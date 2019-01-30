Süper Lig ekibi duyurdu! Premier Lig'den Türkiye'ye... Süper Lig'in flaş takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da prensip anlaşmasına varılan Aboubakar Kamara'nın akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, "Tam kesin değil, bekliyoruz daha bir anlaşma olmadı. Kamara'yı bekliyoruz. Şuanda başka bir transfer yok, sadece bekliyoruz" dedi. Prensip anlaşmasına varılan Kamara'nın bugün Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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