Başkan Acar’dan üniversite yorumu: "Aliağa ekonomisine de artı bir değer katacak"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi Başkan Erol Ertürk ve yönetimine ziyarette bulundu. Acar, "Kampüsün tam kapasite ile eğitim hizmeti vermeye başlaması ile birlikte Aliağamıza yaklaşık 50 bin öğrenci gelecek. Aliağa ekonomisine de artı bir değer katacak" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi Başkan Erol Ertürk, Başkan Serkan Acar’ı dernek binasında ağırladı. Ziyarette dernek yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Bir saatten fazla süren ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADD Başkanı Erol Ertürk, özellikle Aliağa’ya yapılacak olan dev üniversite kampüsü hakkında Başkan Serkan Acar’dan detaylı bilgiler edindi. Acar, Aliağa Çaltılıdere bölgesine Ege Üniversitesi tarafından yapılacak olan dev üniversite kampüsünün Avrupa standartlarında bir kampüs olacağını söyledi. Başkan Serkan Acar, "Avrupa’da 21 ülkenin altına imza attığı protokol ile yükseköğretimin uluslararası bir standarta kavuşturulmasına karar verildi. Türkiye’deki pilot uygulama ise Ege Üniversitesi’nin Aliağa Çaltılıdere bölgesine kuracağı dev kampüs ile hayata geçecek. Proje Aliağa’nın imajı tamamen değiştirecek" dedi.

Uluslararası nitelikteki dev üniversite kampüsünün Aliağa’ya sınıf atlatacağını ifade eden Acar, "Kampüsün tam kapasite ile eğitim hizmeti vermeye başlaması ile birlikte Aliağamıza yaklaşık 50 bin öğrenci gelecek. Aliağa önemli bir eğitimin kenti olacak. Aliağa ekonomisine de artı bir değer katacak" dedi.

Dev Atatürk heykeli

Başkan Serkan Acar, ilçenin kuruluşundan bugüne kadar var olan Atatürk heykellerine üçüncüsünü eklemeyi düşündüklerini söyledi. Başkan Serkan Acar, “Mustafa Ekmekçi Meydanına konumlandırılan ve Aydınlı heykeltıraş Mustafa Tuncay tarafından yapılan Zeybek oynayan Atatürk heykeli herkesin beğenisini kazandı. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin organizasyonu ile 13 Eylül Aliağa’nın kurtuluş gününde gayriresmi açılışı yapılan heykel Mustafa Ekmekçi Meydanı’nın da bir şölen havası estirdi” diye ifade etti.

Aliağa’ya yeni bir dev Atatürk heykeli daha kazandıracaklarını belirten Serkan Acar, "Heykeltıraş Mustafa Tuncay tarafından çalışmaları üç buçuk yıldır devam eden yedi buçuk metre yüksekliğinde şahlanan at üzerinde bir Atatürk heykelini ilçemize kazandıracağız. Yine tıpkı Çanakkale anıtında olduğu gibi 70 ila 100 metre uzunluğunda kurtuluş savaşı destanını anlatan rölyef çalışmamızda sona ermek üzere. Önümüzdeki aylarda tüm bu çalışmaları kentimize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Arkeoloji kazılarına da elimizden geldiğince yardımlar yapmaya çalışıyoruz"

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihini gelecek nesillere ulaştırmak için büyük bir gayret içinde olduklarının altını çizen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda kültür yayınlarımız ve akademik çerçevedeki arkeolojik araştırmalar bizim için çok önemli. Dünyada beş yerde Apollon Tapınağı vardır. Bunlardan en önemlisi Atina’dadır. Her yıl milyonlarca insan o tapınağı görmek için ziyarete gider. Aliağa’da akademik boyutta yapılan arkeolojik ve tarih araştırmalarında dünyanın en büyük Apollon Tapınağı’nın Aliağa’da olduğunu öğrendik. Yine dünyaca ünlü Nike sembolünün Aliağalı olduğunu ve bu topraklardan koparılıp götürüldüğünü öğrendik. Yine antik devletler dünyasında çok ünlü bir kralın anıt mezarının Aliağamız ilçe sınırlarında olduğunu öğrendik. Yapılan araştırmalarda Uzunhasanlar Mahallesi’nde bulunan Tisna Antik Kenti’nin de aslında önemli bir antik şehir olduğunu öğrendik. Aliağa tarihine ışık tutacak kültür, tarih ve arkeolojik çalışmalara desteğimiz devam edecek. Halen ilçe sınırlarımız içinde olan tüm antik kentlere maddi destek verdiğimiz gibi komşu ilçelerdeki arkeoloji kazılarına da elimizden geldiğince yardımlar yapmaya çalışıyoruz."

Aliağa Belediyesi kültür yayınları kapsamında çıkartılan eserler için Aliağa Belediyesi’ne teşekkür eden ADD Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabının yazarı aynı zamanda ADD kurucularından olan Cevat Yıldırım’a verilen destekten ötürü memnuniyet duyduğunu belirtti. Ertürk, Aliağa Belediyesi tarafından dağıtılan kitapların ilçe tarihinin ortaya çıkmasında ve bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını, tüm yayınları ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

ADD Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, Başkan Serkan Acar’a yerel seçimler öncesinde de başarılar dilerken ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.