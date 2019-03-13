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Başkan Acar: Türkiye’nin önemli tanı merkezlerinden biri olacak

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesine ziyarette bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:47
Başkan Acar: Türkiye’nin önemli tanı merkezlerinden biri olacak

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesine ziyarette bulundu. Acar, "Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi olacak olan bu hastanede mikrocerrahi ve yanık ünitesi bulunacak. Çok kapsamlı bir niteliğe sahip hastane Türkiye’nin önemli tanı merkezlerinden biri olacak" dedi.

 

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesine ziyaret yaptı. Sendika binasında gerçekleşen ziyarette Şube Başkanı Ahmet Oktay ve yardımcıları Mevlüt Çınar ile Veysel Gündüz de yer aldı. Demokratik bir platform olarak tüm siyasi görüşlerden üyelere sahip olduklarını belirten Oktay, yerel seçimlerin seviyeli bir seçim olması temennisinde bulunarak, seçimlerin başta emekçiler olmak üzere tüm Aliağa halkına hayırlı olmasını diledi.

 

Şube Başkan Yardımcısı Veysel Dönmez ise Aliağa’ya yapılacak olan meslek hastalıkları hastanesi konusunda katkılarından ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Almanya’da bulunan meslek hastalıkları hastanesinin iki katı büyüklüğünde bir hastane planladığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Dokuz Eylül Üniversitesi geçtiğimiz yıl bir meslek hastalıkları çalıştayı gerçekleştirdi. Yapılan çalıştayda İzmir’e Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesinin yapılmasına karar verildi. Belediye olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ile irtibat kurduk ve İzmir’e bir meslek hastalıkları hastanesi kurulacaksa bu sanayisi ile ön plana çıkan Aliağa’ya olmalı diye temennilerimizi ilettik. Kendileri de bu fikre sıcak baktılar ve hemen yer tahsislerinde bulunduk. Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi olacak olan bu hastanede mikrocerrahi ve yanık ünitesi bulunacak. Çok kapsamlı bir niteliğe sahip hastane Türkiye’nin önemli tanı merkezlerinden biri olacak. Yılda yaklaşık 10 milyon insan tedavi için Aliağa’ya gelecek. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yıl sonuna kadar hastaneyi hizmete açma gibi bir düşüncesi var. Hem Aliağamıza hem de ülkemize ciddi bir katkı sağlayacak. Dünyanın en büyük meslek hastalıkları hastanesi Almanya’da yer alıyor. Çaltılıdere bölgesine yapılacak olan hastane, Almanya’dakinin iki katı olarak planlanıyor" dedi.



"Hava kirliliğiyle ya da iş kazalarıyla anılan bir kent olmasın istedik"

 

Aliağa’yı marka bir kent yapmak için Aliağa’nın sanayi şehri imajından sıyrılması gerektiğini de ifade eden Başkan Serkan Acar, şöyle konuştu:

 

"Geçtiğimiz beş yıllık süreçte kültüre, spora, eğitime ve sanata yaptığımız yatırımlarla Aliağa’nın sanayi kenti imajını kırmak için ciddi bir mücadele verdik vermeye de devam edeceğiz. Aliağa sadece bacalarıyla, hava kirliliğiyle ya da iş kazalarıyla anılan bir kent olmasın istedik. Aliağa film festivalleri, tiyatro festivalleri ve müzik festivalleri ile anılsın festivallerin başkenti olsun istedik. Yapımı devam eden gençlik merkezimizde sinema salonları yer alacak. Gençlerimiz, vatandaşlarımız sinema için artık Aliağa dışına gitmek zorunda kalmayacak."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:47
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