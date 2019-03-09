Başkan Acar: "Aynı işi yapanların aynı maaşı alması gerektiğine inanıyorum"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmaları kapsamında belediye dış birimlerinde görev yapan personele ziyaretlerde bulundu. Personelle bir araya gelen Başkan Serkan Acar, yaptığı ziyaretlerde özellikle belediye bünyesinde görev yapan taşeron işçiler ile kadrolu işçiler arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Mahalle Hizmet Birimi, Yeni Şakran Hizmet Birimi, Helvacı Hizmet Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü, Açıkhava Tiyatrosu, Enka Spor Salonu, Belediye Benzinliği, Nadir Nadi Kütüphanesi, Zabıta Müdürlüğü ile Özel Güvenlik personelini ziyaret etti.

Aliağa Belediyesi olarak halka hizmet eden büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Serkan Acar, "Beş yıllık süreçte Aliağa halkının gözünde bir başarı elde edebilmişsek bunda en büyük pay belediye işçilerine aittir" dedi.

Birçok işi birlikte başardıklarının da altını çizen Başkan Serkan Acar, "Aliağa’ya hizmet için emeğini koyan, alın terini döken herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Beş yıl boyunca Aliağa için çok güzel işler yaptık. Eminim ki daha iyilerini daha güzellerini yapabilecek potansiyele sahibiz. Önümüzdeki beş yılda daha iyi projelere imza atacağız" dedi.

"Aradaki uçurumu belli bir oranda kapatmaya çalıştık"

Belediye çalışanları arasında aynı işi yapanların aynı haklara sahip olması gerektiğini de vurgulayan Başkan Serkan Acar, personellere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2014 yılından bugüne hep şu ideali benimsedik. Belediyemiz bünyesinde görev yapan taşeron işçilerle kadrolu işçiler arasında ciddi bir maaş farkı vardı. Şimdi ise maaşlar asgari ücretin yüzde 87’si ila yüzde 170’i arasında değişiklik gösteriyor. Maaşları bu seviyelere çekerek çalışanımızın refah düzeyini arttırmayı hedefledik. Taşeron olarak çalışan işçilerimizin maaşları çevre ilçe belediyelerine göre yüksek olsa da kadrolu işçilerle aradaki skalayı sendika ile yaptığımız görüşmelerle sıfıra indirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Aynı işi yapanların aynı maaşı alması gerektiğine inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar belli bir mesafe kat ettik. Aradaki uçurumu belli bir oranda kapatmaya çalıştık. Bu konuda hala almamız gereken yol var. Bir yıl da ya da iki yıl da çözülecek bir konu değil ama önümüzdeki beş yıllık süreçte aradaki maaş farkını kapatarak kadrolu işçiler gibi haklara sahip olmanızı istiyorum. Normal emeklilik dışında bireysel emeklilik sistemini devreye sokarak aradaki farkı kapatmaya çalışacağız. Belediye şirketinde uygulamaya başlanan sistem yakın bir zamanda tüm çalışanlarımız arasında uygulanacak."