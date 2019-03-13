Başkan Acar: "Aliağa’nın yatırım yelpazesi genişleyecek"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası’na (ALTO) nezaket ziyaretinde bulundu. Acar, ziyaretinde, "Aliağa’nın yatırım yelpazesi genişleyecek" dedi.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Ömer Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırladı. Başkanlık makamında yaklaşık bir saat süren ziyarette, Aliağa ekonomisine ve ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

ALTO Başkanı Ömer Ertürk, nüfusu hızla büyüyen Aliağa’nın geleceği için kurumlararası birlikte hareket etmenin ve ortak fikir üretmenin önemine vurgu yaptı. Aliağa’daki ticari caddelerin ve çarşıların alternatiflerinin arttırılması gerektiğini de belirten Ertürk, “Aliağa’da alternatif ticari alanlar oluşturulamadığı için rekabetçi bir ortam oluşturulamıyor. Rekabetçi bir ortamın olmaması da bazı ürün fiyatlarının yüksek olmasına neden oluyor. Ayrıca Aliağalı iş insanlarının ticari süreçlere daha fazla dahil edilmesi en büyük arzumuzdur” dedi.

Aliağa’nın dünya şehri olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sanayi şehri olarak anılan Aliağa’nın bu imajını kırmak için birçok çalışma yaptık. Aliağamıza kazandırdığımız Ağapark plaj tesislerimize mavi bayrak aldık. Sosyal yaşamı, eğitimi, turizmi ve kültürü ile Aliağa’yı sadece sanayi kenti olmaktan çıkarmaya çalıştık. Aliağalıyı Aliağa’da tutma hedefi ile Aliağa’ya yatırım çekmeye çalıştık" dedi.

Ege Üniversitesi’nin Aliağa’ya 50 bin öğrencili uluslararası nitelikte dev bir üniversite kampüsü yapacağına değinen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi’nin Aliağa’ya kazandıracağı dev kampüs yatırımların önünü tamamen açacak. Aliağa’nın yatırım yelpazesi genişleyecek. Bu açıdan bakıldığında Aliağamızı çok güzel bir gelecek bekliyor. Aliağamızın hem eğitim şehri hem de yatırımcıların cazibe merkezi olacak. Çanakkale yolu üzerinde daha fazla ticari faaliyetler göreceğiz. Çevre yolunun yakınlarında ise Bayraklı ve Gaziemir’de olduğu gibi alış veriş merkezleri yatırım için Aliağa’yı tercih edecek."