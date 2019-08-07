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Başkale’deki travertenlere yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Trekking Clup üyeleri, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Van’ın Başkale ilçesindeki travertenleri gezdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50
Başkale’deki travertenlere yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Trekking Clup üyeleri, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Van’ın Başkale ilçesindeki travertenleri gezdi.


Cilo Trekking Clup öncülüğünde bir araya gelen 17 kişilik doğasever, Başkale ilçesinde Pamukkale’yi andıran travertenleri gezdi. Daha sonra travertenlerin yanında bulunan şelalede yüzen doğaseverler, bölgede yürüyüş de yaptılar.


Travertenler denince akla Denizli’nin turizm merkezi Pamukkale geldiğini hatırlatan Cilo Trekking Clup Başkanı Fikret Yaşar, “İlginç doğal yapısı ve panoramik özelliği her yıl binlerce turist çekmektedir. Yörede tanındıktan sonra Hakkari, Yüksekova, Başkale ve Van ilinden buraya yerli turistler ilgi göstermeye başladılar. Travertenleri gezdikten sonra Dereiçi Çayı’ndaki şelalede yüzerek günün yorgunluğunu giderdik. Arkadaşlar gördükleri doğal güzellikler karşısında hayran kaldılar. Yörenin tanıtılması için çaba sarf edeceğiz ve fırsat buldukça buraya tekrar tekrar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50
  1. doğa

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