0553 313 94 23

Başkale’de terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:40
Başkale’de terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında, 6 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 1adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47piyade tüfeği şarjörü, bin 150 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık verimliliğini artırma çalıştayı meyvelerini vermeye başladı
    1. Fındık verimliliğini artırma çalıştayı..
    2. Titiz gebeye, apandisit şoku
    3. "Yavuz" gemisi sondajı için geri sayım
    4. Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş..
    5. Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
    6. Haban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Başkaya:..
    7. Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da
    8. Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir..
    9. Yangın kuleleri hayati önem taşıyor
    10. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    11. EMKO genel kurulu gerçekleştirildi
    12. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi enselendi
    13. Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel..
    14. Sapkın Kerimcan için istenen ceza..
    15. Hac ibadeti için kutsal topraklara..
    16. Karahasanoğlu'ndan teşekkür mesajı
    17. Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı..
    18. Düzce Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK..
    19. Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu
    20. ‘Aşı karşıtlığı toplum sağlığını..
    21. Yük treni yolu kapatınca yolcu treni..
    22. Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif..
    23. Bu pisliği kim temizleyecek
    24. Gazetecilerden Boğaziçi Belediyesi’ne..
    25. Kocaeli, tiyatronun zirvesinde
    26. Balıkesirspor teknik direktör Ali..
    27. Ağaçlarla kaplanan tabela sürücüleri..
    28. Bayraklı’nın yol haritası için..
    29. Melanie de Biasio cazseverlerle buluştu
    30. İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!