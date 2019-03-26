Başkale’de kar temizliği Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı ilçe dışına çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı ilçe dışına çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Başkale Belediyesi, Nisan ayına sayılı günler kala hala kar çalışmaları yürütüyor. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler çarşı merkezinde gece geç saatlere kadar çalışma yapıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yollarını ve sokaklarını açtıklarını, çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirtti.

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