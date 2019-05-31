Başkale’de ev yangını Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan İsmail Dede isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı.

Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan İsmail Dede isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi’nde sabah saatlerinde İsmail Dede isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evdekilerin yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında kimse yaralanmazken, evin büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi.

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