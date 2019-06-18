Başkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında ilerleyen 2 grubu durdurdu. Kontrollerde 15 Afganistan ve 6 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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