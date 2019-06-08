Başkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin ile Albayrak mahalleleri arasında devriye görevi sırasında yaya grubu fark etti. Kontrollerde 20 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ve içecek verilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.