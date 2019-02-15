Başkale’de 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 1 kilo 900 gram Metamfetamin ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi il merkezine sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, Başkale ilçesi Kavurgalı Mahallesi yol ayrımında şüphelinin seyahat ettiği minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 1 kilo 900 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.