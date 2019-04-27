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Başkale ilçesinde Kalaşnikof marka silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde Başkale ilçesinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:58
Başkale ilçesinde Kalaşnikof marka silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde Başkale ilçesinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesinde ikamet eden şüpheli şahsın evinde Kalaşnikof silahı ile uyuşturucu maddesi olduğu bilgisinin alınmadı. Jandarma ekiplerince müşterek yapılan operasyon neticesinde, şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada;1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 5 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirdi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı” denildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:58
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