0553 313 94 23

Başkaca bir şey demiyoruz ki...

Gazetemiz okurlarından Mehmet Kaya, "Başkaca bir şey demiyoruz ki..." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Mart 2019 Salı 12:59
Başkaca bir şey demiyoruz ki...

Mehmet Kaya

Kimseye fazladan bir şey dediğimiz yok... Ve kimileri gibi kendimizi yol gösterici filan da, göstermiyoruz... Sadece bazı hatırlatmalar yapıyoruz insan adına yaşadığımız şehirlerin yok oluşu adına...

Ne yani demeyelim mi, insanın iyi yanlarının merhametli yanlarının azaldığını “azaldığını Allah ile olan bağının” demeyelim de, yangına seyirci kalanlardan mı olalım? Aramızda hep konuşulup durmaz mı, insanlığın ve güvenin tükendiği “bu neden oldu? diye, sormayalım mı birbirimize... Kim kime güveniyor yaşadığımız toplumda, sen güvenmiyorsun da, sana güveniyorlar mı? Neden bu hale düştü adı Müslüman olan insanlar?

Sonra yine konuşulup durmaz mı kimi kişiler tarafından sokakların yaşanmaz olduğu, şehirlerin parsel parsel birilerine peşkeş çekildiği “özellikle güç ve servet sahipleri tarafından” bağların bahçelerin toprağın yok edilip tüketildiği konuşulmuyor mu şehir ahalisi tarafından?

Vakit çok geç olmadan bunların bir çaresi bulunması gerek, dediğimiz bu...

Yolun diyoruz, yolun aydınlık değilse yola çıkma, önümüze düşüp kervanbaşı olmaya kalkma diyoruz birilerine, bütün feryadımız bundandır...

Bakın o parti bu parti demiyor hiç kimseyi bir partiye çağırmıyoruz, ama diyoruz kalbi aydınlık sözü aydınlık yolu aydınlık “birileri varsa” onun yanında ol, olacaksan... Yüzü Allah’a dönük olanlar varsa, olacaksan onlar ile ol, sözünde hayır ve iyilik olanların yanında ol...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:59
  1. Mehmet Kaya
  2. Müslüman
  3. kervanbaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
    1. ANALİZ - Seçimlerin gölgesinde..
    2. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    3. Fenerbahçe'de Frey ameliyat edildi
    4. Tunceli’de 8 yeni ambulans hizmete..
    5. ‘B4’ ve ‘SCC’ ile kodlanan 2 polise..
    6. Gülden Aydın kimdir? Gazeteci Gülden..
    7. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken..
    8. Eggboy (yumurta çocuk) Will Connolly..
    9. Pakistan-İran sınırına tel örgü..
    10. İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1..
    11. Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    12. AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den..
    13. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    14. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    15. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    16. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    17. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    18. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    19. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    20. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    21. Dündar’dan gönül yolculuğu
    22. "Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni..
    23. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    24. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    25. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    26. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    27. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    28. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    29. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    30. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı