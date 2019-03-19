Başkaca bir şey demiyoruz ki...

Mehmet Kaya

Kimseye fazladan bir şey dediğimiz yok... Ve kimileri gibi kendimizi yol gösterici filan da, göstermiyoruz... Sadece bazı hatırlatmalar yapıyoruz insan adına yaşadığımız şehirlerin yok oluşu adına...

Ne yani demeyelim mi, insanın iyi yanlarının merhametli yanlarının azaldığını “azaldığını Allah ile olan bağının” demeyelim de, yangına seyirci kalanlardan mı olalım? Aramızda hep konuşulup durmaz mı, insanlığın ve güvenin tükendiği “bu neden oldu? diye, sormayalım mı birbirimize... Kim kime güveniyor yaşadığımız toplumda, sen güvenmiyorsun da, sana güveniyorlar mı? Neden bu hale düştü adı Müslüman olan insanlar?

Sonra yine konuşulup durmaz mı kimi kişiler tarafından sokakların yaşanmaz olduğu, şehirlerin parsel parsel birilerine peşkeş çekildiği “özellikle güç ve servet sahipleri tarafından” bağların bahçelerin toprağın yok edilip tüketildiği konuşulmuyor mu şehir ahalisi tarafından?

Vakit çok geç olmadan bunların bir çaresi bulunması gerek, dediğimiz bu...

Yolun diyoruz, yolun aydınlık değilse yola çıkma, önümüze düşüp kervanbaşı olmaya kalkma diyoruz birilerine, bütün feryadımız bundandır...

Bakın o parti bu parti demiyor hiç kimseyi bir partiye çağırmıyoruz, ama diyoruz kalbi aydınlık sözü aydınlık yolu aydınlık “birileri varsa” onun yanında ol, olacaksan... Yüzü Allah’a dönük olanlar varsa, olacaksan onlar ile ol, sözünde hayır ve iyilik olanların yanında ol...