Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukları daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını belirterek, öğrencilerin daha güzel bir ortamda spor yapabileceği yeni bir tesis yapacaklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin daveti üzerine Kayseri Spor Lisesi ile Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette öğrencilerin sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılandı. Onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, farklı branşlarda dereceye giren öğrencileri tek tek kutladı. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile masa tenisi oynayan Başkan Çolakbayrakdar, performansıyla göz doldurdu. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar,Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımız da daha çok çalışarak, daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Hep birlikte el birliğiyle daha donanımlı çocuklar yetişmesini sağlayacağız.” diye konuştu.

Eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Eğitim ve öğretim konusunda Türkiye’ye örnek olacak projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde yaşayan 7’den 70’e herkese eğitim, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında hizmet veriyoruz. Gençlerimizle ilgili özellikle Milli Eğitim müfredatında olmayan çeşitli kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan‘Robotik Kodlama’ kursuyla çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşturuyoruz. Özellikle Robotik, uçak, insansız hava araçları gibi her alanda yeni teknolojileri takip edip eğitimler veriyoruz. Tesisimizde çocuklarımız uçak tasarlayıp, 3D yazıcılarla imal edip, yazılımlarla birlikte modern uçakları uçuruyorlar. Allah nasip ederse bu modern uçakların uçabileceği pist yapacağız. İnşallah yeni dönemde yapacağımız projelerimizden birisi de, fiziki açıdan daha elverişli olan bir spor tesisini ilçemize kazandırmak olacaktır. Bu sayede bizleri uluslararası alanda gururlandıracak ve şehrimizde yetişecek sporcuların sayısının daha da artmasını amaçlıyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise Kocasinan Belediyesi’nin eğitim ve öğretime her zaman destek verdiğini vurgulayarak Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sohbet havasında geçen ziyarette, öğretmenlerin talep ve temennilerini dinlemesiyle ziyaret sona erdi.