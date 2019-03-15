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Başiskele’nin yeni modern semt pazarı hizmete açıldı

Başiskele belediyesi tarafından inşa edilen Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Başiskele’nin yeni modern semt pazarı hizmete açıldı

Başiskele belediyesi tarafından inşa edilen Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.



Başiskele Belediyesi, ilçenin yoğun nüfuslu bölgelerine modern kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor. Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi Kapalı Semt Pazarlarının ardından Başiskele’nin 3. modern kapalı semt pazarı Barbaros Mahallesi’nde Başiskeliler’in hizmetine açıldı. Başiskele’nin en büyük pazar yeri olma özelliğini taşıyan Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Cumhur İttifakı AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Kocaeli Seyyar Esnaf Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, AK Parti ve MHP Başiskele İlçe Teşkilatı Yönetimi ve üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başiskeleli vatandaşların ve pazar esnafının istekleri doğrultusunda yapılan Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nın açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Bu önemli ve dev eseri Başiskele’ye kazandırdığımız için mutlu, gururlu ve bir o kadar da duygulu hissediyoruz. Hem pazarcı esnafının hem de bölge halkımızın bu hizmetlerimizden dolayı memnuniyetlerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. İşte belediyeciliğin en güzel tarafı budur. Eser bırakmak ve bıraktığınız eserin geleceğin 50 ila100 yıla hizmet etmesini sağlamaktır. Geleceği şekillendirmek, geleceğe yön vermek bu belediyeciliğin şiarından olan bir şeydir” dedi.



Başiskele’ye 10 yıldır hizmet etmenin haklı gururunu yaşadığını ifade eden Ayaz, “10 yıldır hizmet ettiğimiz nokta bazılarının hayal bile edemeyeceği bir noktadır. Hayal edebilen, hayal kurabilen, gelecek ile ilgili düşünceleri ve hayalleri olan insanlar bunları başarıyor. Ama bu başarı, Hüseyin Ayaz’ın başarısı değildir. Bu başarı Başiskele Belediyesi’nde çalışan tüm çalışma arkadaşlarımın başarısıdır. Biz hizmetlerimizi bu ana kadar alnımız akıyla yaptık. Bizim bundan sonra neslimizin devam etmesi için daha genç, daha dinamik, daha modern, yeni nesil belediyecilik ile Başiskelemiz’in tanışması için güzel bir kardeşimize inşallah görevi bırakacağız. Başiskele halkımızın takdirleriyle Yasin Özlü kardeşimiz, Başiskele halkına, daha güzelini, daha iyisini, yeni neslin beklentilerini karşılayacak bir belediye başkanı olacak inşallah ve hizmetlerimizi devam ettirecek” diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile semt pazarı hizmete açıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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