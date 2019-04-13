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Başından vurularak öldürülen kız kardeşlere otopsi yapılacak

Afyonkarahisar’da evlerinde başından vurulmuş halde bulunan iki kız kardeş otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 01:05
Başından vurularak öldürülen kız kardeşlere otopsi yapılacak

Afyonkarahisar’da evlerinde başından vurulmuş halde bulunan iki kız kardeş otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olay, öğle saatlerinde Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel ve Hatice Ş. kardeşleri kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede her iki kardeşin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.


Yapılan incelemelerin ardından iki kız kardeşin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olay sonrası Jandarma ekiplerinin olayla ilgili gözaltına aldığı Aysel ve Hatice Ş.’nin babası ile 2 erkek kardeşinin sorgusu sürüyor.


Öte yandan başlarından vurularak öldürülen kız kardeşlerin özürlü olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan silahı ise arama çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 01:05
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