0553 313 94 23

Başından vurulan liseli genç kız hayatını kaybetti

Tokat’ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:06
Başından vurulan liseli genç kız hayatını kaybetti

Tokat’ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda çiftçilik ile uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Anadolu Lisesi son sınıf kız öğrencisi M.T.’nin (18) İstasyon Caddesindeki evinin gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada M.G, genç kıza tabanca ile ateş açtı. Başından ve kasığından ağır yaralanan genç kız Artova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.T, ilk ifadesinde kız arkadaşı M.T’nin telefonlarına cevap vermemesi üzerine evine gittiğini, başka bir arkadaşı olduğu düşüncesi ile yaşanan tartışma sonucu vurduğunu söylediği öğrenildi.


Öte yandan genç kızın Tokat Devlet Hastanesinde devam eden otopsi işlemlerinin ardından Artova ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davası
    1. Akıncı Üssü davası
    2. Elvan: "Sağlıkta Avrupa’nın bir çok..
    3. Karaman gönülleri fethetti
    4. Deprem nedeniyle Karacasu’da okullar..
    5. "Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta..
    6. "Belediyecilik bizim işimiz"
    7. Akşehir’de Koridor Kitaplığının ilki..
    8. Kahta’da zincirleme kaza: 3 yaralı
    9. Tüm Türkiye’yi buluşturan Çanakkale..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. Nevruz nedir? 2019 Nevruz bayramı ne..
    12. Malatya Büyükşehir Belediyespor..
    13. Başından vurulan liseli genç kız..
    14. Hâlâ grip! En azından çocuklarda kulak..
    15. Adıyaman’da ihalede usulsüzlük..
    16. Oyuncu Ümit Yesin’i son yolculuğunda..
    17. Başkan adayı Böcek’ten Alanya çıkarması
    18. Eğitim Bir Sen’den üyelerine dev hizmet
    19. Ali Hoşfikirer, mezarı başında anıldı
    20. Parlak’tan afiş tepkisi
    21. Belediye başkan yardımcısı muhtarlığa..
    22. Türkiye liglerine yerel seçim ayarı
    23. Beymen Collection'dan kadın 2019..
    24. DHKP/C'nin avukatlık yapılanması..
    25. GAÜN’nün uluslararası öğrencilere..
    26. Evde bahar hazırlığı
    27. MKE Ankaragücü'nde hedef Fenerbahçe..
    28. Başkan Uçak seçim çalışmalarına hız..
    29. Kızılay’ın geleneksel "Yaşlılar..
    30. İstanbul merkezli 3 ilde oto hırsızlık..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin