Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

"Allah akıl fikir versin" dedirten dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile bir anda sosyal medya fenomeni olan Esra Rabia Ünal, bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve başörtüsü takan Ünal'ın son paylaşımındaki utanç dansı yine tepki gördü. Daracık kotu ile ahlaksızca kalça şovu yapan sözde fenomene takipçileri "Başındaki örtüyü kullanma artık" diyerek tepki gösterdi.