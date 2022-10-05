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Gündem

Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

"Allah akıl fikir versin" dedirten dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile bir anda sosyal medya fenomeni olan Esra Rabia Ünal, bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve başörtüsü takan Ünal'ın son paylaşımındaki utanç dansı yine tepki gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 11:58:00 - 2022-10-05 15:12:29
Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

"Allah akıl fikir versin" dedirten dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile bir anda sosyal medya fenomeni olan Esra Rabia Ünal, bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve başörtüsü takan Ünal'ın son paylaşımındaki utanç dansı yine tepki gördü. Daracık kotu ile ahlaksızca kalça şovu yapan sözde fenomene takipçileri "Başındaki örtüyü kullanma artık" diyerek tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

TAM BİR AHMAK KESİNLİKLE.

lkj

bunların naklettiği cezayı bu zaman da kim verecek. Lakin Allah bunların mustahakinida cezasinida her iki taraftada verecek InsaAllah
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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