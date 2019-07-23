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Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü

Basında sansürün kaldırılışının 111.

23 Temmuz 2019 Salı 12:40
Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü

Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ulusal ve yerel basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.


Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu vurgulayan Gülsoy; “Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın; kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Basın, Milletin Müşterek Sesidir” ifadesi, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıklamaktadır. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma görevini ilkeli ve tarafsız bir şekilde yerine getiren Türk basını, vatandaş ile devlet arasında etkili ve hızlı bir iletişimin sağlanmasında köprü olmuştur” dedi.


Basının toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Başkan Gülsoy; “Çok önemli toplumsal bir görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin yerine getiren basın, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinciyle tarafsız bir anlayışla; zor şartlar altında hatta zaman zaman canını da tehlikeye atarak canla başla çalışan basın mensupları, düşünce ve ifadeözgürlüğünün en etkili aracı durumundadır. Bu vesileyle Oda olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın da kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla gerçekleştireceklerine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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